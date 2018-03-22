Ее владелец оказывал юридические услуги.

Екатеринбуржец, прописавший около 7 000 иностранцев в квартире на Баумана, 20, оказывал мигрантам юридические услуги и получал за это вознаграждение. За 10 лет предприимчивый собственник успел зарегистрировать на 16 "квадратах" 20 000 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным ведомства, в поле зрения полиции мужчина попал еще летом 2016 года. На тот период на его жилплощади было зарегистрировано 57 иностранцев. В декабре 2016 года по факту фиктивной прописки в отношении собственника было возбуждено уголовное дело. К этому времени предприимчивый хозяин успел поставить на учет порядка 1 000 человек.

После возбуждения уголовного дела собственник продолжил оказывать услуги мигрантам. За год расследования число иностранцев, зарегистрированных на его жилплощади, выросло до 6 844 человек. Обвинение мужчине за это время предъявлено не было – его лишь допросили в качестве подозреваемого.

Проанализировав факты, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова обратилась к начальнику городского УМВД с требованием активизировать расследование уголовного дела.

"Прокуратура продолжает надзорные мероприятия, в ходе которых будут опрошены сотрудники отдела полиции по вопросам миграции и дана оценка качеству расследования уголовного дела и полноты принимаемых УМВД мер по пресечению фактов незаконной миграции", - добавили в ведомстве.

Собственную доследственную проверку проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. Сыщики усмотрели в действиях должностных лиц миграционного отдела полиции признаки халатности (ст.293 УК РФ).

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