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Покушавшегося на ведущую "Эха Москвы" ждет принудительное лечениеСегодня в 19:24

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Дело за судом.

В Москве в суд передано дело 49-летнего Бориса Грица, напавшего с ножом на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Обвинение просит направить мужчину, страдающего, по данным экспертизы, параноидной шизофренией, на принудительное лечение, сообщили "Уралинформбюро" в прес-службе столичного ГСУ СКР.

Покушение на журналистку было совершено днем 23 октября 2017 года. Гриц проник в офис радиостанции и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан охраной.

Во время допроса мужчина заявил, что радиоведущая "домогалась" его. Гриц не был знаком со своей жертвой, но якобы "видел и чувствовал ее", она была "слишком навязчивой" и буквально "сидела у него в голове".

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Покушавшийся на ведущую "Эха Москвы" страдает шизофренией

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