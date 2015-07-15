×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Крым перепрыгнул общероссийскую планкуСегодня в 15:24

  • Текст

По росту промышленности.

По итогам 2016 года рост промышленности в Крыму составит 6%. В Севастополе этот показатель вырастет на четверть. Это значительно больше, чем в среднем по России, где увеличение составит 0,7-0,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, передает "Уралинформбюро".

"Это стало возможным за счет размещения заказов федеральных российских компаний", - пояснил он.

По его словам, в Крыму также лучше ситуация с безработицей. В то же время уровень зарплат значительно меньше - 24 тысячи рублей против 35 тысяч в целом России.

"Это выравняется. Необходимо, чтобы уровень зарплаты в Крыму был такой же, как в среднем по стране. Думаю, что в ближайшее время это произойдет", - отметил Путин, добавив, что в России есть и другие регионы, где доход населения ниже, чем на полуострове.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Говорит и показывает Путин»

Главные новости

Аналитика

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus