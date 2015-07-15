Крым перепрыгнул общероссийскую планкуСегодня в 15:24
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По росту промышленности.
По итогам 2016 года рост промышленности в Крыму составит 6%. В Севастополе этот показатель вырастет на четверть. Это значительно больше, чем в среднем по России, где увеличение составит 0,7-0,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, передает "Уралинформбюро".
"Это стало возможным за счет размещения заказов федеральных российских компаний", - пояснил он.
По его словам, в Крыму также лучше ситуация с безработицей. В то же время уровень зарплат значительно меньше - 24 тысячи рублей против 35 тысяч в целом России.
"Это выравняется. Необходимо, чтобы уровень зарплаты в Крыму был такой же, как в среднем по стране. Думаю, что в ближайшее время это произойдет", - отметил Путин, добавив, что в России есть и другие регионы, где доход населения ниже, чем на полуострове.
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