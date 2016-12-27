Якоб поставил крест на екатеринбургском метро27 декабря 2016 в 16:45
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Инвесторов не найти.
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что планы по поиску инвесторов для строительства второй ветки метро обречены на провал. По словам сити-менеджера, частник не пойдет на возведение подземки, поскольку его затраты не окупятся, передает "Уралинформбюро".
"Тарифная политика и субсидии метрополитена - если бы это было, тогда инвестор мог бы просчитать возврат средств и прибыли. Но этого нет", - прокомментировал А.Якоб в ходе пресс-конференции.
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил журналистам, что власти занимаются поисками инвесторов, которые возьмутся за прокладку линии метро. По словам главы региона, потенциальные претенденты уже есть. Он отметил, что после завершения строительства частникам передадут и управление подземкой. По оценкам Е.Куйвашева, на вторую ветку метро необходимо порядка 40 миллиардов рублей.
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