Уралвагонзавод прощается с Сиенко28 декабря 2016 в 08:17
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Здравствуй, Ростех!
Проблемной корпорации "Уралвагонзавод", которую накануне президент РФ Владимир Путин передал "Ростеху", подобрали нового руководителя. По данным источников "Коммерсанта", вместо Олега Сиенко пост гендиректора УВЗ займет заместитель главы Минпромторга Александр Потапов. По мнению экспертов, вопрос отставки Сиенко почти решен.
Также обрисованы дальнейшие перспективы УВЗ. Корпорации предстоит разобраться с миллиардными долгами и образовать с Курганмашзаводом объединенный бронетанковый холдинг. На слияние отведено полтора года, передает "Уралинформбюро".
УВЗ и Курганмашзавод вполне могут сработаться, так как обладают схожими компетенциями, считают специалисты. С долгами корпорация планирует рассчитаться за счет продажи "УВЗ-Логистик".
Следует отметить, что плачевное финансовое положение УВЗ наблюдается не первый год. С 2015 года Альфа-Банк взыскивал с предприятий УВЗ (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. В результате переговоров данное банкротное дело завершилось мировым соглашением.
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