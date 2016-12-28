×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уралвагонзавод прощается с Сиенко28 декабря 2016 в 08:17

  • Текст

Здравствуй, Ростех!

Проблемной корпорации "Уралвагонзавод", которую накануне президент РФ Владимир Путин передал "Ростеху", подобрали нового руководителя. По данным источников "Коммерсанта", вместо Олега Сиенко пост гендиректора УВЗ займет заместитель главы Минпромторга Александр Потапов. По мнению экспертов, вопрос отставки Сиенко почти решен.

Также обрисованы дальнейшие перспективы УВЗ. Корпорации предстоит разобраться с миллиардными долгами и образовать с Курганмашзаводом объединенный бронетанковый холдинг. На слияние отведено полтора года, передает "Уралинформбюро".

УВЗ и Курганмашзавод вполне могут сработаться, так как обладают схожими компетенциями, считают специалисты. С долгами корпорация планирует рассчитаться за счет продажи "УВЗ-Логистик".

Следует отметить, что плачевное финансовое положение УВЗ наблюдается не первый год. С 2015 года Альфа-Банк взыскивал с предприятий УВЗ (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. В результате переговоров данное банкротное дело завершилось мировым соглашением.

Новости по теме:
Путин передал УВЗ "Ростеху"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus