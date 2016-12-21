Договор с "Карабашмедью" подписан.

Мэрия Карабаша заключила договор социального партнерства с градообразующим предприятием "Карабашмедь" (входит в Русскую медную компанию - РМК). Стороны анонсировали 3-миллиардную программу действий еще в декабре 2016 года. Меньше месяца спустя ее скрепили подписями гендиректор завода Андрей Ханжин и глава городского округа Олег Буданов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.



Таким образом, ЗАО "Карабашмедь" и материнский холдинг подтвердили решимость вложить в развитие муниципалитета около 1,5 миллиарда рублей в ближайшие 5 лет. Среднегодовой объем инвестиций РМК в социальную сферу Карабаша значительно увеличится.

Крупнейший среди новых проектов - строительство спорткомплекса "Металлург", который намечен к сдаче одним из первых, в мае 2017 года. Его общая площадь составит около 1500 квадратных метров. Горожан порадуют универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тренажерный зал, комфортабельные раздевалки и кабинет врача, а также открытое футбольное поле и теннисный корт. На очереди возведение торгово-развлекательного центра, благоустройство набережной и реконструкция профилактория "Синегорье".

Сохранятся и традиционные направления спонсорской поддержки: театр-студия "Респект", Русская православная церковь, ветераны и детдом, оплата детских поездок в бассейн Кыштыма, проведение Дня металлурга и других праздников, сборы в школу первоклашек.

Из проектов 2016 года стоит отметить капремонт детсада, ремонт коррекционной школы и Центра помощи детям – суммарно это обошлось РМК в 75 миллионов рублей. Приобретено три квартиры для молодых врачей.

"Мы стремимся создавать не только комфортные условия труда для работников наших предприятий, но и комфортные условия жизни для их семей", - подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.

Ранее по теме:

РМК запускает 3-миллиардный проект преображения Карабаша