Преображению Карабаша дали официальный старт16 января в 16:45
- Текст
Договор с "Карабашмедью" подписан.
Мэрия Карабаша заключила договор социального партнерства с градообразующим предприятием "Карабашмедь" (входит в Русскую медную компанию - РМК). Стороны анонсировали 3-миллиардную программу действий еще в декабре 2016 года. Меньше месяца спустя ее скрепили подписями гендиректор завода Андрей Ханжин и глава городского округа Олег Буданов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Таким образом, ЗАО "Карабашмедь" и материнский холдинг подтвердили решимость вложить в развитие муниципалитета около 1,5 миллиарда рублей в ближайшие 5 лет. Среднегодовой объем инвестиций РМК в социальную сферу Карабаша значительно увеличится.
Крупнейший среди новых проектов - строительство спорткомплекса "Металлург", который намечен к сдаче одним из первых, в мае 2017 года. Его общая площадь составит около 1500 квадратных метров. Горожан порадуют универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тренажерный зал, комфортабельные раздевалки и кабинет врача, а также открытое футбольное поле и теннисный корт. На очереди возведение торгово-развлекательного центра, благоустройство набережной и реконструкция профилактория "Синегорье".
Сохранятся и традиционные направления спонсорской поддержки: театр-студия "Респект", Русская православная церковь, ветераны и детдом, оплата детских поездок в бассейн Кыштыма, проведение Дня металлурга и других праздников, сборы в школу первоклашек.
Из проектов 2016 года стоит отметить капремонт детсада, ремонт коррекционной школы и Центра помощи детям – суммарно это обошлось РМК в 75 миллионов рублей. Приобретено три квартиры для молодых врачей.
"Мы стремимся создавать не только комфортные условия труда для работников наших предприятий, но и комфортные условия жизни для их семей", - подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.
Ранее по теме:
РМК запускает 3-миллиардный проект преображения Карабаша
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 января в 20:08
В Прикамье ВАЗ залетел под фуру
Погиб мужчина.16 января в 20:01
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Досрочно.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.16 января в 18:55
Имущество Плато-банка продадут за полцены
Лишь бы сбыть.16 января в 18:48
Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц
Уголовное дело не возбуждено.16 января в 18:42
В Тюмени два младенца обварились кипятком
Еще один ребенок отравился бытовой химией.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.16 января в 18:22
101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"
Во второй раз.16 января в 18:18
В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек
Из соцсетей.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.16 января в 18:10
Российские ученые нацелили "наногранаты" на раковые клетки
Чтобы не травмировать здоровые.16 января в 18:05
Челябинцы чудом избежали наезда иномарки на тротуаре
Аварийную ситуацию создал нарушитель.16 января в 17:57
В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России
УФАС забраковало итоги конкурса.16 января в 17:53
Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска
Под боком у мэрии.
-
21 декабря 2016 в 17:51
РМК запускает 3-миллиардный проект преображения Карабаша
Через пять лет город будет не узнать.02 ноября 2016 в 10:44
РМК вложит в экологию Карабаша более 2 миллиардов
За два года.06 октября 2016 в 18:10
РМК обеспечила жильем двух карабашских врачей
Приехавших из других городов.05 октября 2016 в 11:42
РМК подарит Карабашу оздоровительный комплекс
Открытие – через полгода.31 мая 2016 в 13:02
РМК подарила праздник детям Карабаша
С играми и сладкими призами.29 февраля 2016 в 13:10
РМК инвестировала в "Карабашмедь" свыше 13 миллиардов рублей
На модернизацию производства.07 октября 2015 в 15:52
Одного из пострадавших на "Карабашмеди" перевезли в Москву
В институт имени Вишневского.01 октября 2015 в 13:52
Половину пострадавших на "Карабашмеди" отправят в Челябинск
В ожоговый центр.10 ноября 2014 в 16:24
"Карабашмедь" получит отечественный медеразливочный комплекс
До конца 2015 года.20 августа 2014 в 12:43
Главу Южного Урала впечатлили карабашские экопроекты РМК
И инвестиции в них.
Главные новости
- 16 января в 19:49За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
- 16 января в 19:20Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
- 16 января в 16:43В Красноуральске поймали четверых напавших на охранников химзавода
- 16 января в 15:55Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова
- 16 января в 15:41В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска
Аналитика
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.