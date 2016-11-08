Оплатив долги перед АСВ.

24 января 2017 года Агентство по страхованию вкладов отозвало иск о несостоятельности ООО "КИТ Екатеринбург", владеющего одноименным торговым центром. Компания перечислила АСВ долг. Согласно материалам свердловского арбитража, сегодня производство по делу о банкротстве было прекращено, передает "Уралинформбюро".

АСВ подало иск в ноябре 2016 года. ООО "КИТ Екатеринбург" задолжало агентству более 25 миллионов рублей по двум сделкам. В 2013 году компания приобрела у АСВ ООО "Мультиплекс" и ООО "Новый Киномир", которым принадлежат помещения в ТРЦ "Глобус". Сумма первой сделки составила 62,5 миллиона рублей, второй – 51 миллион. Платеж был рассчитан на три года, однако вся сумма на счета АСВ так и не поступила.

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