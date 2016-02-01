Расплатившись с АСВ.

ООО "Кит Екатеринбург", владеющее торговыми центрами "КИТ" и "Глобус", оплатило долги перед Агентством страхования вкладов. Об этом заявил представитель общества в ходе прошедшего накануне заседания по делу о банкротстве компании, передает "Уралинформбюро".

Арбитражный суд Свердловской области объявил перерыв в заседании до 25 января. За две недели деньги должны дойти до агентства. Если долг будет погашен, АСВ отзовет иск о банкротстве.

ООО "КИТ Екатеринбург" задолжало АСВ более 25 миллионов рублей по двум сделкам. В 2013 году компания приобрела у агентства ООО "Мультиплекс" и ООО "Новый Киномир", которым принадлежат помещения в ТРЦ "Глобус". Сумма первой сделки составила 62,5 миллиона рублей, второй – 51 миллион. Платеж был рассчитан на три года, однако вся сумма на счета АСВ так и не поступила.

Стоит отметить, что Агентство по страхованию вкладов получило эти активы от Пробизнесбанка в счет погашения затрат на финансовое оздоровление Банка24.ру.

"Кит Екатеринбург" принадлежит ООО "Моллино менеджмент" (60% в уставном капитале) и кипрской Mallino Development Group Limited (40%). Ранее бенефициаром компаний считался бывший владелец екатеринбургского парфюмерно-косметического концерна "Калина" Тимур Горяев, однако в числе учредителей офшора в данный момент он не числится.

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