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Акции "Уралвагонзавода" сдали "Ростеху"Сегодня в 08:15

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По распоряжению Медведева.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать акции АО "НПК "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех". Ценные бумаги послужат имущественным взносом РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано 6 февраля на сайте российского правительства, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, "Ростех" получает 100% акций УВЗ. Также госкорпорации переходят пакеты ценных бумаг ряда организаций, входящих в НПК.

При этом УВЗ исключается из специального перечня компаний, в которых позиция России как акционера предприятия определяется кабмином РФ.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", УВЗ должен быть введен в структуру "Ростеха" в течение 18 месяцев. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 27 декабря 2016 года.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов позднее пояснил, что в стране скоро может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. В него войдут "Курганмашзавод" (предприятие концерна "Тракторные заводы", которое также переходит в "Ростех") и "Уралвагонзавод".

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