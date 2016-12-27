Такой гендиректор "Уралвагонзаводу" не нужен.

Гендиректор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко покинет свой пост, этот вопрос больше не обсуждается. Он уйдет после завершения перехода контроля над УВЗ к "Ростеху". Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов 7 февраля 2017 года на съезде фракции "Единая Россия", передает "Уралинформбюро".

Чемезов подчеркнул, что на важный пост есть несколько кандидатов. Окончательное решение примет наблюдательный совет "Ростеха". Ранее сообщалось, что Олега Сиенко, возглавлявшего УВЗ с апреля 2009 года, сменит заместитель главы Минпромторга Александр Потапов.

УВЗ планируется ввести в структуру "Ростеха" в течение 18 месяцев. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 27 декабря 2016 года. Скорее всего, на основе предприятия будет создан холдинг по производству бронетехники. Кроме УВЗ, туда войдет "Курганмашзавод" (предприятие концерна "Тракторные заводы", которое также переходит в "Ростех").

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