Сысертское АТП сократило около 80% сотрудниковСегодня в 14:35
- Текст
За два дня.
На Сысертском АТП, где с января бастовали водители, за последние два дня сократили около 80% сотрудников – из 32 человек свои места сохранили лишь 7.
Как сообщил "Уралинформбюро" водитель Алексей Вахрамиев, работающий на АТП порядка 28 лет, накануне руководитель вызвал сотрудников в кабинет и зачитал фамилии 16 человек – тех, кто остался работать. Остальным он сообщил о сокращении. Подобная ситуация произошла и на следующий день – из старого состава осталось всего 7 человек. Сокращенных тут же выставили за дверь, отказав в выдаче путевых листов. А оставшиеся увидели трех новых водителей – мигрантов. "Мы стали им неугодны, и нас заменили", - уверен Алексей Вахрамиев.
По словам руководителя Сысертского отделения КПРФ Михаила Кесельмана, долги перед сотрудниками до сих пор не погашены в полном объеме. Из более 3 миллионов рублей вчера были переведены 1,9 миллиона рублей за декабрь-ноябрь. Деньги пока пришли на счета не всем.
В Сысертском АТП оперативно прокомментировать ситуацию "Уралинформбюро" не смогли.
Зарплату работникам Сысертского АТП перестали платить в сентябре прошлого года. Руководство объяснило это финансовыми трудностями и банкротством предприятия. 20 января сотрудники, которым нечем кормить семьи, отказались выходить на линию. Многие рейсы до сих пор отменены. В декабре 2016 года следователи возбудили уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
Ранее по теме:
Бастующие водители "Сысертского АТП" задумались о выходе на работу
Руководство Сысертского АТП заподозрили в преднамеренном банкротстве
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:50
Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
На станции Косулино.Сегодня в 14:47
Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса
По велению Москвы.Сегодня в 14:40
Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаров
"Захваченных" конноспортивной школой.Сегодня в 14:35
Сысертское АТП сократило около 80% сотрудников
За два дня.Сегодня в 14:13
В Прикамье напуганная собакой школьница упала в люк
Девочку вытащили прохожие.Сегодня в 13:51
Екатеринбуржцев в Заречном оставили без воды
Из-за коммунального ЧП.Сегодня в 13:51
В Тюмени Hyundai впечатался в фонарный столб
Водитель был пьян.Сегодня в 13:49
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.Сегодня в 13:31
Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электронике
Не сработали датчики.Сегодня в 13:18
Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпионом
На малой родине.Сегодня в 13:04
Льды Аляски скрывали огромные пирамиды
Древнейшие на Земле.Сегодня в 12:52
В Тюмени пьяный бесправник устроил тройное ДТП
С пострадавшими.Сегодня в 12:40
Суд по делу банды Тропиканки перенесли на неделю
Из-за болезни одного из подсудимых.Сегодня в 12:36
В Миассе легковушка протаранила автобус
Он отлетел на ограждение.Сегодня в 12:28
Лето вернет уральцам горящие туры
Если откроют Египет.
-
08 февраля в 12:08
Бастующие водители "Сысертского АТП" задумались о выходе на работу
Им начали выплачивать долги по зарплате.31 января в 17:48
Руководство Сысертского АТП заподозрили в преднамеренном банкротстве
Из-за невыплаты зарплаты возбуждено дело.18 июня 2015 в 08:51
Разбивший депутатские машины екатеринбуржец оказался вменяемым
Против него заведено второе уголовное дело.26 февраля 2015 в 09:57
10% региональных чиновников останутся без куска хлеба
Лишившись работы.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
- Сегодня в 13:49"Чистый" спирт
- Сегодня в 12:28Лето вернет уральцам горящие туры
- Сегодня в 11:03Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни раз
- Сегодня в 10:41С приветом от Новикова: неизвестные напали на оппонента барда
Аналитика
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.