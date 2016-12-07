Руководство Сысертского АТП заподозрили в преднамеренном банкротстве31 января в 17:48
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Из-за невыплаты зарплаты возбуждено дело.
Бастующие работники Сысертского АТП написали заявление на руководство предприятие в областное СУ СКР. Водители требуют проверить начальство на предмет преднамеренного банкротства МУПа.
Что касается невыплаты зарплат, то по данным фактам следователи уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Руководитель Сысертского отделения КПРФ Михаил Кесельман рассказал "Уралинформьбюро", что во время сегодняшней поездки в уральскую столицу работники АТП посетили и уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Она также будет разбираться в проблеме.
Сегодня недовольным шоферам впервые с сентября 2016 года начали выдавать деньги. Каждый получил по 7-10 тысяч рублей. Правда, квитки, в которых указана общая сумма задолженности перед работниками, неприятно удивили водителей. Суммы в них расходятся с подсчетами самих шоферов. У некоторых разница довольно большая - около 9 тысяч рублей.
Стоит напомнить, что деньги работникам "Сысертского АТП" перестали платить в сентябре прошлого года. Руководство объясняет это финансовыми трудностями и банкротством предприятия. 20 января сотрудники, которым нечем кормить семьи, отказались выходить на линию. Рейсы до сих пор отменены.
МУП не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в декабре 2016 года следователи возбудили уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
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