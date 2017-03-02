80% аукционов проходят с нарушениями.

Картели подмяли под себя всю российскую экономику. С таким заявлением 1 марта на расширенном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы выступил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской экономики. Мы знаем, как реально сговариваются. Фактически мы думаем, что по многим сферам, например, в сфере закупки лекарств, 80% на торгах — это картели, заранее состоявшийся сговор, уголовное преступление. Это организованные группы. Я не шучу, мы все это можем доказать", - цитирует руководителя РБК.

В 2016 году ФАС выявила 298 сговоров на торгах (почти на 30% больше, чем годом ранее) и 262 антиконкурентных соглашения при участии госорганов (+15%). Как подчеркнул Артемьев, картели работают в стратегически важных отраслях, таких как гособоронзаказ, строительство дорог и больниц, обеспечение россиян продуктами питания.

При этом, по его словам, 178-я статья УК РФ об ограничении конкуренции фактически не работает, поскольку правоохранители "устранились" от этой работы. "Мы впервые, наверное, открыто и прямо будем говорить, что нужно поменять отношение к этому делу со стороны полицейских органов. Мы говорим: не надо размножать силовые структуры, мы просим, чтобы выполняли свой долг и свои обязанности", - взывает главный антимонопольщик.

Порой ФАС справляется своими силами, добиваясь для участников картелей крупных штрафов. В некоторых случаях к распутыванию сговоров подключается ФСБ. Так, например, в Свердловской области при участии чекистов стартовало разбирательство по получению подрядов на дорожные работы.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в сговоре по итогам состоявшегося в сентябре 2016 года аукциона на строительство 14-километровой дороги Аять - Таватуй были заподозрены АО "Мелиострой" (Байкаловский район) и екатеринбургское ООО "СУ5групп". Третий участник торгов - СК "Вектор" - не сделал ни одного шага. "СУ5групп" шагнуло единожды на 1 миллион рублей. "Мелиострой" еще на 1 миллион опустил цену и забрал контракт за 191 миллион рублей. При этом позже выяснилось, что проигравшие аукцион "Вектор" и "СУ5групп" и не планировали исполнять контракт – пакеты представленных ими документов были не в полном объеме.

Всего же под подозрение свердловских антимонопольщиков попали пять дорожных компаний, которые предположительно распределили между собой пять аукционов на капитальный ремонт дорог и нанесение разметки. Стоимость контрактов исчисляется сотнями миллионов рублей.

Первое заседание комиссии областного управления ФАС во главе с его начальником Дмитрием Шалободовым состоялось 26 декабря. Планируется, что вердикт в отношении дорожников будет вынесен 9 марта.



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