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УВЗ возглавил бывший замглавы Минпромторга ПотаповСегодня в 20:13

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Официально.

Гендиректором "Уралвагонзавода" назначен бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов. Об этом 2 марта сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Распоряжение подписано. "Уралвагонзавод" возглавит Потапов. Он является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа", — цитирует Чемезова РИА "Новости".

УВЗ был передан в ведение "Ростеха" в декабре 2016 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. При этом поглощение обсуждалось еще в сентябре, когда было опубликовано письмо вице-премьера Дмитрия Рогозина главе государства. В нем выражалось недовольство работой УВЗ и его гендиректора Олега Сиенко, а также отмечалось, что терпящее финансово-экономические трудности предприятие может сорвать гособоронзаказ, передает "Уралинформбюро".

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