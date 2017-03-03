Сократив 80% штата.

Крупнейший на Южном Урале хлебокомбинат "Злак" (входит в компанию "Увелка") намерен урезать штат с 1 апреля 2017 года на 80%. Без работы могут остаться 305 человек, сообщили "Уралинформбюро" в Главном управлении по труду и занятости населения региона.

Это не самое массовое увольнение в Челябинской области, запланированное на ближайшие месяцы. В июле на улице окажутся 495 сотрудников МУП "Горводоканал-Копейск" – предприятие будет ликвидировано.

Кроме того, поступило очередное уведомление от "ЧТЗ-Уралтрак" – за март-май он готов попрощаться с 278 работниками.

Ранее о переводе 730 сотрудников в режим простоя объявил "Уфалейникель". Аналогичные проблемы испытывает "Катавский цемент", а коллектив миасского автозавода "Урал" предупредили о четырехдневке.

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