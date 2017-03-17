Сколько хлынет воды - неизвестно.

Чиновникам Зауралья сложно оценивать масштабы грядущего паводка – их коллеги из Казахстана недостаточно информированы о ситуации в бассейне реки Тобол.

Эти опасения были озвучены 16 марта на совещании экстренных служб, представителей администраций и профильных ведомств Костанайской, Челябинской и Курганской областей.

Начальник Тобол-Тургайской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Гульшат Оспанбекова пояснила "Уралинформбюро", что спуск из водохранилищ Костанайской области не представляет опасности для Зауралья. В них и так сильный недобор воды. Проблемы может вызвать приток Тобола Убаган – в прошлом году именно он отвечал за рекордный паводок в Курганской области. Вклад этой реки оказался в 10 раз больше нормы: 600 миллионов кубов при среднемноголетнем показателе 60 миллионов. Нынешняя зима тоже снежная, а прогнозных данных по Убагану нет. Гидромет республики располагает сведениями только о каскаде водохранилищ.

Доклад по итогам встречи с казахами будет готов не раньше 20 марта, сообщили "Уралинформбюро" в зауральском ГУ МЧС.

Между тем Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что уровень воды в Тоболе может на 2,5-3 метра превысить норму, достигнув вблизи областного центра отметки в 10,5 метра.

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