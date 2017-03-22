И добавят салонов.

Сеть салонов сотовой связи "Евросеть" могут объединить с ее конкурентом "Связным". Вопрос обсуждают акционеры ритейлеров, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Планируется, что будет создана отдельная компания, управляющая салонами связи обеих сетей. Ее соучредителями будут владельцы "МегаФона" и "Связного". Возможно, к ним добавятся другие акционеры.

Объединенная компания может получить под управление около 5 тысяч салонов. В дальнейшем их число планируется увеличить до 6 тысяч. Рассматривается вариант создания нового бренда.

Сейчас "Евросеть" принадлежит "Вымпелкому" и "Мегафону" на паритетных началах. Накануне стало известно о том, что "Мегафон" выкупит половину компании у "Вымпелкома", став единственным владельцем бренда.

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