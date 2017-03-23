Цену скинули в 247 раз.

14 патентов на изобретения обанкроченного ОАО "Русский магний" и товарный знак "РУСМАГ" (RUSMAG) удалось сбыть за 825 тысяч рублей. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель из Москвы Владислав Быков.

Ноу-хау выставлялись единым лотом вместе с товарным знаком. В числе изобретений - устройство для выщелачивания полезных компонентов из твердого материала агрессивным растворителем, способ управления растворения хлористого калия, а также технология получения карналлита и жидкого стекла. Их несколько раз пытались продать (изначально за 204,2 миллиона рублей), но безуспешно, передает "Уралинформбюро".

Проект "Русский магний" предполагал строительство в Асбесте завода по производству магния и кремния из отвалов ОАО "Ураласбест". Старт был дан в 2004 году, за 7 лет работы были созданы новые технологии по извлечению полезных компонентов из асбестовых отвалов. Объем производства магния и кремния должен был дойти до 70 тысяч тонн, осажденного кремнезема – до 90 тысяч тонн в год.

Основным владельцем предприятия была швейцарская Minmet Financing Company. Компания вкладывала средства в развитие производства через предоставление кредитов "дочке". В итоге в 2012 году проект был заморожен из-за крупных долгов перед мажоритарием. Спустя полгода появился новый акционер – ООО "Солимаг" (владеет 50% + 2 акции), но чуть позже он подал заявление о банкротстве "Русского магния".

В январе 2014 года "Русский магний" признали несостоятельным. Долг предприятия перед кредиторами составил 70,1 миллиона рублей и 68,2 миллиона долларов.

Стоит отметить, что недвижимость предприятия, включающая здания общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров, 746,5 тысячи "квадратов" земли и объекты незавершенного строительства, была продана за 13,2 миллиона рублей при начальной стоимости в 236,5 миллиона. Покупателем также стал москвич - арбитражный управляющий Иван Кириченко, член Ассоциации "Первая СРО АУ".

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