Ноу-хау "Русского магния" отхватил москвичСегодня в 11:33
- Текст
Цену скинули в 247 раз.
14 патентов на изобретения обанкроченного ОАО "Русский магний" и товарный знак "РУСМАГ" (RUSMAG) удалось сбыть за 825 тысяч рублей. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель из Москвы Владислав Быков.
Ноу-хау выставлялись единым лотом вместе с товарным знаком. В числе изобретений - устройство для выщелачивания полезных компонентов из твердого материала агрессивным растворителем, способ управления растворения хлористого калия, а также технология получения карналлита и жидкого стекла. Их несколько раз пытались продать (изначально за 204,2 миллиона рублей), но безуспешно, передает "Уралинформбюро".
Проект "Русский магний" предполагал строительство в Асбесте завода по производству магния и кремния из отвалов ОАО "Ураласбест". Старт был дан в 2004 году, за 7 лет работы были созданы новые технологии по извлечению полезных компонентов из асбестовых отвалов. Объем производства магния и кремния должен был дойти до 70 тысяч тонн, осажденного кремнезема – до 90 тысяч тонн в год.
Основным владельцем предприятия была швейцарская Minmet Financing Company. Компания вкладывала средства в развитие производства через предоставление кредитов "дочке". В итоге в 2012 году проект был заморожен из-за крупных долгов перед мажоритарием. Спустя полгода появился новый акционер – ООО "Солимаг" (владеет 50% + 2 акции), но чуть позже он подал заявление о банкротстве "Русского магния".
В январе 2014 года "Русский магний" признали несостоятельным. Долг предприятия перед кредиторами составил 70,1 миллиона рублей и 68,2 миллиона долларов.
Стоит отметить, что недвижимость предприятия, включающая здания общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров, 746,5 тысячи "квадратов" земли и объекты незавершенного строительства, была продана за 13,2 миллиона рублей при начальной стоимости в 236,5 миллиона. Покупателем также стал москвич - арбитражный управляющий Иван Кириченко, член Ассоциации "Первая СРО АУ".
Ранее по теме:
Изобретения "Русского магния" отдадут за копейки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:37
Рыбное место с видом на музей
В уральской столице.Сегодня в 17:31
Подержанные иномарки начнут оборудовать ГЛОНАСС с апреля
За 30 тысяч рублей.Сегодня в 17:25
Челябинцам пришлось добираться до ОКБ №3 вплавь
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 17:22
В Березниках пожарные спасли 8 детей
Из горящего дома.Сегодня в 17:17
Глава Югры повысила советника до заместителя
По надзору за чиновниками кабмина.Сегодня в 17:13
Обезглавившему екатеринбурженку таксисту дали без малого 10 лет
Его отправили в ИК строгого режима.Сегодня в 17:07
Южноуралец ответит за смерть 3-летнего ребенка-инвалида
Ему грозит 3 года заключения.Сегодня в 17:07
Предприятия MidUral Group одними из первых начали подготовку к паводку
В Свердловской области.Сегодня в 16:58
Весь транспорт Челябинска "загнали" в смартфон
К автобусу можно подбежать минута в минуту.Сегодня в 16:55
Екатеринбургский завод "Ростеха" банкротит "собрат"
Из Омска.Сегодня в 16:54
На Новолипецком меткомбинате стартовал монтаж турбины производства УТЗ
До пробного пуска – полгода.Сегодня в 16:49
Скрывших свои аккаунты свердловских чиновников уволят
Отчитаться о них нужно до 1 апреля.Сегодня в 16:48
В уральских ОМОНе и СОБРе вычисляют психически неустойчивых
Чтоб не попали в Росгвардию.Сегодня в 16:44
В Челябинске в ДТП пострадала 5-летняя девочка
Столкнулись 2 иномарки.Сегодня в 16:38
350 000 юных свердловчан отдохнут на миллиард
21 000 подростков подзаработает за лето.
Главные новости
- Сегодня в 17:37Рыбное место с видом на музей
- Сегодня в 17:13Обезглавившему екатеринбурженку таксисту дали без малого 10 лет
- Сегодня в 16:09Беглый экс-депутат Госдумы застрелен в Киеве
- Сегодня в 16:09"Уралинформбюро" выходит на дороги Екатеринбурга
- Сегодня в 15:18Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Аналитика
Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Сотрудники на улицу.
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.
"Полипласт" обезоружил активистов-экологов
Пригласив в свои цеха.