Его заменит главный инженер.

Генеральный директор ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод" Александр Гнатюк ушел в отставку. О причинах пока не сообщается. Временно исполняющим обязанности назначен главный инженер УКВЗ Олег Заец, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Александр Гнатюк в 2014 году сменил на посту генерального директора Павла Абрамова. Тогда он обвинил предшественника и его зама Александра Болотникова в хищениях на 17 миллионов рублей. Первоначально топ-менеджеров подозревали в продаже трамвайных вагонов в Москву по заниженной цене, однако это не подтвердилось. По версии следствия, Абрамов незаконно передал в собственность других лиц котельную, принадлежавшую заводу, в чем усматривается превышение полномочий.

За прошедшие два года мера пресечения для обвиняемых менялась несколько раз. В мае 2016 года они были отпущены под подписку о невыезде. 1 декабря 2016 года уголовное дело в отношении Абрамова и Болотникова было прекращено в связи с истечением срока давности, однако прокурор подал апелляцию. По итогам ее рассмотрения Челябинский облсуд отправил дело на новое рассмотрение.

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