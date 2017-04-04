×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гендиректор УКВЗ ушел в отставку03 апреля в 16:21

  • Текст

Его заменит главный инженер.

Генеральный директор ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод" Александр Гнатюк ушел в отставку. О причинах пока не сообщается. Временно исполняющим обязанности назначен главный инженер УКВЗ Олег Заец, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Александр Гнатюк в 2014 году сменил на посту генерального директора Павла Абрамова. Тогда он обвинил предшественника и его зама Александра Болотникова в хищениях на 17 миллионов рублей. Первоначально топ-менеджеров подозревали в продаже трамвайных вагонов в Москву по заниженной цене, однако это не подтвердилось. По версии следствия, Абрамов незаконно передал в собственность других лиц котельную, принадлежавшую заводу, в чем усматривается превышение полномочий.

За прошедшие два года мера пресечения для обвиняемых менялась несколько раз. В мае 2016 года они были отпущены под подписку о невыезде. 1 декабря 2016 года уголовное дело в отношении Абрамова и Болотникова было прекращено в связи с истечением срока давности, однако прокурор подал апелляцию. По итогам ее рассмотрения Челябинский облсуд отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее по теме:
Уголовное дело экс-директора УКВЗ вернули в суд
Экс-руководителей УКВЗ отпустили из-под домашнего ареста

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ни бе ни ме ни кукареку

Ни бе ни ме ни кукареку

Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×