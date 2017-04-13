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Российские чиновники усомнились в пользе "Платона"Сегодня в 13:05

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После забастовок дальнобойщиков.

В Совете Федерации проанализируют эффективность системы "Платон". Такое поручение глава СовФеда Валентина Матвиенко дала двум комитетам - по экономической политике и по бюджету и финансовым рынкам.

Вопрос ребром поставил сенатор Вячеслав Мархаев, заявивший, что игнорировать протесты дальнобойщиков больше нельзя. "Уже сегодня в некоторых регионах наблюдается дефицит продовольственных товаров, а мы не хотим замечать протесты дальнобойщиков. По всей видимости, мы и дальше будем прятать голову под крыло", - подчеркнул Мархаев.

По словам сенатора, сборы с дальнобойщиков несправедливы, передает "Уралинформбюро". В России изначально не строились дороги, предназначенные для проезда многотонных фур, поэтому обвинять шоферов в разрушении трасс и брать с них на это деньги неправильно.

Платежи за проезд по федеральным трассам были введены 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф составит 3,06 рубля за километр пути. Это вызвало бурю недовольства, после чего водителям сделали скидку - до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года льготы планировалось отменить. Эта новость вызвала вторую волну протеста. 27 марта 2017 года во многих городах России шоферы объявили забастовку. В Екатеринбурге к ней присоединились 30 марта. Дальнобойщики выстроились вдоль обочин на 30 километре ЕКАДа и не намерены уезжать до полной отмены "Платона".

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