В России протестующих дальнобойщиков оставят без связи11 апреля в 17:11
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По рации.
Роскомнадзор потребовал блокировки мобильной рации Zello, которая пользуется популярностью у дальнобойщиков. В том числе она помогает координировать их действия во время акции протеста.
"Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа", - дали пояснение в Роскомнадзоре.
Рация будет заблокирована в течение суток.
Между тем, руководство Zello Inc заявило, что требования Роскомнадзора невыполнимы, пишет "Новая газета". В частности, компания должна хранить копии всех сообщений пользователей на своих серверах. Чтобы сделать это, необходимо многократно увеличить их число, соответственно, приложение уже не сможет быть бесплатным.
Как пояснил "Уралинформбюро" координатор свердловского отделения "Объединения перевозчиков России" Наиль Нигаматуллин, мобильное приложение действительно очень популярно среди дальнобойщиков.
"Там можно быстро попросить у кого-то помощи, например, или поговорить просто. Власти увидели в этой рации какую-то ерунду, мне кажется. Это, конечно, полный дурдом!", - пояснил Нигаматуллин.
Он добавил, что акция протеста на 30 километре ЕКАДа продолжается. Дальнобойщики стоят вдоль обочин с 30 марта и уезжать никуда не собираются. Главное требование - полная отмена платы за проезд по федеральным трассам. Сейчас ставка за километр пути составляет 1,53 рубля, с 15 апреля она вырастет до 1,91 рубля.
"К нам приезжали позавчера полицейские, брали с нас объяснительные, почему мы там стоим. Пока наши требования не будут выполнены, мы никуда уезжать не собираемся", - добавил Нигаматуллин.
Стоит добавить, что подобные акции протеста проводятся во многих городах России. В Тюменской области дальнобойщики стоят вдоль обочины около деревни Плеханово. На днях у них случилось происшествие. Один из автомобилей спалили неизвестные.
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