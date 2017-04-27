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Российские магазины завалят просроченным хлебомСегодня в 10:50

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С лета.

К 1 июня 2017 года федеральные ритейлеры намерены прекратить возвраты просроченного хлеба поставщикам, сообщают "Известия".

По данным издания, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев призвал к этому всех ее членов: "Ашан", X5 Retail Group, "Дикси", "Магнит" и других. За месяц они должны скорректировать договоры с контрагентами.

В 2016 году возвраты составили до трети общего объема хлеба по всей стране. Производителям приходится выкупать свою продукцию с истекающим сроком годности у торговых сетей, причем по цене продажи - это условие прописывается в контрактах.

Невостребованный товар реализуется всемеро дешевле на корм скоту, частично его перерабатывают – например, в панировочные сухари. От такой практики страна ежегодно теряет 3 миллиона тонн высококачественной ржи и пшеницы, финансовый ущерб достигает 50-60 миллиардов рублей.

Инициативу о запрете хлебных возвратов поддержали в Госдуме, Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзоре, передает "Уралинформбюро". 24 апреля президент России Владимир Путин на президиуме Совета законодателей указал, что с решением проблемы стоит поторопиться. Ритейлеры взяли под козырек и пошли навстречу поставщикам, не дожидаясь изменений в нормативной базе.

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