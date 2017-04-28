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Работников завода "Урал" в Миассе переводят на "сокращенку"Сегодня в 17:10

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В доходах потеряют 4,4 тысячи человек.

Градообразующее предприятие Миасса "Автомобильный завод "Урал", входящий в ПАО "ГАЗ" Олега Дерипаски, переводит на неполное рабочее время более 4,4 тысячи сотрудников. Соответствующее уведомление поступило в главное управление по труду и занятости Челябинской области, передает "Уралинформбюро".

Начало действия сокращенного режима, на момент публикации материала, уточнить на предприятии не удалось. Однако еще 14 февраля планировалось, что на четырехдневную рабочую неделю будет действовать с 10 апреля до 30 сентября 2017 года.

Также на неполное рабочее время переводят более 2,5 тысячи рабочих "ЧТЗ-Уралтрак" (входи в структуру УВЗ) и порядка 2,1 тысячи сотрудников "Уральской кузницы" ("Мечел").

Ранее по теме:
Рабочих миасского автозавода "Урал" предупредили о четырехдневке

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