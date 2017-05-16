Поставлен рекорд по числу пассажиров.

Чистая прибыль екатеринбургского аэропорта Кольцово в первом квартале 2017 года превысила 305 миллионов рублей. Это в 11,7 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие сведения содержатся в ежеквартальном отчете компании.

Высокую выручку (более 1 миллиарда рублей) обеспечил предприятию прирост пассажиропотока на 21%. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта, 940,4 тысячи человек, прошедшие за три месяца через воздушные ворота уральской столицы, - это исторический рекорд Кольцово.

Наиболее динамично растет спрос на международные перевозки. С января по март количество пассажиров на рейсах за рубеж увеличилось на 77% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Особенно популярны полеты в Дубай, Нячанг, Прагу и Пекин. Растет интерес к таким маршрутам, как Санья, Анталья, Рим и Париж.

В майские праздники поток пассажиров на международных рейсах вырос на 80%. Всего с 1 по 9 число аэропорт обслужил 120 тысяч пассажиров, на 34% улучшив показатели за те же даты прошлого года.