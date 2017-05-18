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Старейший застройщик Екатеринбурга избежал банкротстваСегодня в 10:01

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Мэрия отозвала иск.

Администрация Екатеринбурга отзывает заявление о признании банкротом ЗАО "Строительно-монтажное управление № 3".

Заявление было подано после того, как застройщик затянул с исполнением судебного решения о возврате задолженности в размере 3,8 миллионов рублей и 720 тысяч рублей неустойки, пояснили "Уралинформбюро" в мэрии. К настоящему моменту предприятие погасило задолженность перед муниципалитетом.

По словам председателя земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадия Денисова, заявление о несостоятельности "СМУ-3" было подано в арбитраж, чтобы стимулировать компанию погасить задолженность перед муниципалитетом. "Конечно же, земельный комитет не ставит целью банкротство физических и юридических лиц. Однако мы обязаны добиваться своевременного поступления платежей в городской бюджет", - пояснил он.

ЗАО "СМУ-3" было образовано в 1951 году. В 60-е годы прошлого века компания участвовала в строительстве оборонных объектов в Казахстане. На Урале "СМУ-3" построило несколько крупных промышленных предприятий: "СвердНИИХиммаш", НПО "Автоматика", "Уральский электромеханический завод". В числе знаковых объектов, возведенных с участием компании: Дом правительства Свердловской области, Театр Эстрады, ЦК "Урал" и "Покровский пассаж".

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