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Средства на поддержку моногородов оседают в карманах чиновников18 мая в 19:02

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А территории продолжают умирать.

Счетная палата РФ негативно оценила работу Фонда по развитию моногородов, который не оказывает должного влияния на социально-экономическое развитие подопечных территорий.

В частности, на 1 января 2017 года завершено строительство инфраструктурных объектов только по 3 из 18 соглашений о софинансировании, заключенных фондом с 14 российскими регионами. Еще 20 регионов стоят в очереди на поддержку, а еще в 15 подобное сотрудничество с фондом вообще не планируют. Из 77 моногородов, все-таки планирующих строительство, только в 16 есть проектно-сметная документация. Причина - отсутствие средств.

В планах фонда на II квартал 2017 года направить на поддержку моногородов около 5 миллиардов рублей. "В то же время на содержание самого фонда в 2016 году ежемесячно тратилось более 16 миллиардов рублей, в основном на зарплату", - резюмируют в Счетной палате.

Между тем полученные в ходе анализа данные о социально-экономическом состоянии моногородов свидетельствуют об усилении негативных процессов.

В сравнении с 2015 годом с 65 до 60 % снизилась степень загрузки производственных мощностей градообразующих предприятий. За счет естественной убыли и миграционного оттока численность жителей моногородов сократилась на 50 тысяч человек, занятого населения стало на 288 тысяч меньше (почти на 5%), передает "Уралинформбюро".

Результаты опроса жителей 60 моногородов свидетельствуют, что более 70% оценивают социально-экономическую ситуацию как "неблагоприятную" или "терпимую с трудом". В 2015 году такого мнения придерживалось 60% горожан.

Как заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, речь должна идти не только об увеличении финансовой поддержки, но и о необходимости сформировать комплексную государственную политику, стимулирующую переход моногородов к устойчивому саморазвитию.

Отчет будет направлен в Федеральное Собрание и президенту РФ Владимиру Путину.

В настоящее время к моногородам отнесены 319 населенных пунктов на территории 61 региона. Наибольшее их количество в Кемеровской (24 моногорода), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях.

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