Кредиторы "Уктусстроя" не смогли договориться о его судьбеСегодня в 17:10
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Суд вновь перенесли.
Судебное разбирательство вокруг жилого комплекса "Первый Николаевский" опять застопорилось — на сей раз до 31 мая. Как сообщил "Уралинформбюро" пайщик скандального ЖК Дмитрий Хорошун, на состоявшемся 24 мая заседании истцы не смогли договориться между собой в простом вопросе: снимать претензии к выступающей ответчиком компании "Уктусстрой" (застройщик комплекса) или добиваться ее банкротства.
Помимо Сбербанка в данный момент "Уктусстрой" должен крупные суммы денег еще трем кредиторам: частной охраной организации "Орбита", ЗАО "Екатеринбургский горпроект" и компании "Новая экспедиция", которая является правопреемником "УКС-групп".
В ходе заседания "Екатеринбургский горпроект" практически сразу снял свои претензии и попытался отозвать иск о банкротстве. Однако, сославшись на то, что иск уже пошел в производство, суд отказал.
После этого представители "Орбиты" заявили, что нашли с ответчиком точки урегулирования. А к концу слушаний преподнесла сюрприз "Новая экспедиция". Сначала представители компании, настаивая на банкротстве ответчика, требовали ввести внешнее наблюдение над "Уктусстроем" и даже предлагали суду потенциальную кандидатуру конкурсного управляющего. Но затем выяснилось, что пока шло заседание, в офис компании доставили некий пакет документов от Сбербанка, который следует изучить прежде чем принять решение, банкротить застройщика "Первого Николаевского" или нет.
В итоге судья объявил перерыв до 31 мая.
По словам собеседника агентства, представители Сбербанка выразили свое недовольство таким поворотом: они ожидали, что все кредиторы четко и недвусмысленно отзовут свои требования о банкротстве "Уктусстроя". Только при таком варианте банк сможет выдать новому девелоперу стройки, компании "PRINZIP", кредит на завершение строительства ЖК.
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