Пайщики выходят на митинг.

Пайщики ЖК "Первый Николаевский" (Екатеринбург) намерены выйти на площадь и потребовать от областных и городских властей государственных гарантий того, что комплекс будет достроен. Они опасаются, что на очередном заседании Арбитражного суда Свердловской области, которое состоится 24 мая, застройщик - компания "Уктусстрой" - будет признан банкротом, после чего на этом проекте можно будет ставить крест.

Большой митинг пайщики собираются провести на Площади Труда 4 мая. Планируемое время начала акции - 12.00. Как рассказал "Уралинформбюро" член инициативной группы Дмитрий Хорошун, задача митинга — получить от главы региона либо мэра Екатеринбурга четкие гарантии выкупа двух квартир-студий, принадлежащих дольщикам, до сих пор не проголосовавшим за смену застройщика.

"Есть всего два человека, которые блокируют предложенную Сбербанком схему выхода из кризиса. Их квартиры-студии стоят всего 3 миллиона в общей сложности, но их владельцы просят официального подтверждения, что эти доли будут выкуплены - без разницы, кем конкретно. А Сбербанк вроде бы и готов выкупить, но только после подписания соглашения с "Уктусстроем". А соглашение будет подписано, только если 100% дольщиков согласятся на смену девелопера. С этими двумя дольщиками много раз пытались говорить, убеждать, но безуспешно. Складывается ощущение, что это проплаченные люди. И скорее всего на суде и "Уктусстрой", и Сбербанк будут ссылаться на них, после чего суд объявит "Уктусстрой" банкротом", - пояснил Д.Хорошун.

Впрочем, спорные квартиры — не единственно препятствие, мешающее стройке "разморозиться". Несколько кредиторов "Уктусстроя" до сих пор настаивают на признании компании банкротом из-за долгов, которые застройщик накопил перед ними за время возведения "Первого Николаевского". В апреле 2017 года компания "PRINZIP", претендующая на роль нового девелопера стройки, закрыла часть этих долгов.

"Но внезапно оказалось, что многие работы на объекте, которые числились по документам как выполненные, на самом деле выполнены не были, - рассказал "Уралинформбюро" другой пайщик по имени Дмитрий, организующий митинг. - Сделали независимую экспертизу, и выяснилось, что ценник на достройку из-за этого увеличился. Сейчас решается вопрос, кто погасит эту разницу".

Заседание Арбитражного суда, намеченное на среду, должно поставить окончательную точку в затянувшемся деле "Уктусстроя". По мнению пайщиков, на сей раз перенести вердикт на следующее заседание уже не получится, возможны два варианта развития событий: либо кредиторы отзывают свои иски, дело о банкротстве приостанавливается и запускается процесс кредитования стройки Сбербанком, либо "Уктусстрой" признают банкротом, вводится процедура внешнего наблюдения, Сбербанк отказывает компании "PRINZIP" в кредите, а строительство из долгостроя превращается в "вечнострой".

Второй вариант весьма вероятен, заявил месяц назад на встрече с пайщиками и дольщиками директор "Уктусстроя" Павел Рыбалка. "Процедура банкротства поставит крест на всех договоренностях со Сбербанком в части финансирования первой и второй очереди, - считает он. - Поскольку будет введено внешнее управление, примерно полгода управляющие будут изучать ситуацию и составлять план выхода из кризиса — все это время предприятие работать не будет".

Пайщики тоже готовы к такому раскладу. "Если суд вынесет решение о банкротстве, а власти не предоставят требуемые гарантии, у нас остается один выход — ехать в Москву и искать справедливости там", - заявили они в беседе с "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

Пайщики по несчастью

"Первый Николаевский" оживет летом

"Первый Николаевский" довели до "мокрой голодовки"