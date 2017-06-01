Градсовет Екатеринбурга одобрил "пятицветную" высотку Сегодня в 15:55
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Похожую на американские и голландские небоскребы.
1 июня градсовет Екатеринбурга одобрил идею "контекстного" оформления фасадов многофункционального центра "Атомстройкомплекса" в квадрате улиц Радищева - Шейнкмана - Московской, передает "Уралинформбюро". Согласно эскизу, фасады будут пятицветными, с преобладанием красно-бело-черной гаммы, в тон строящемуся рядом "Форум-сити".
Чтобы дать градсовету больше пространства для выбора, архитектор проекта Андрей Шушлебин подготовил не один, а сразу три варианта оформления фасадов. Первый называется "Силуэт и характер" и предлагает обостренный силуэт здания, напоминающий два прозрачных куба, поставленных друг на друга под небольшим углом. Он понравился архитекторам Сергею Санку и Алексею Куковякину своим простым, современным и динамичным обликом.
Второй вариант опирается на контекст окружающей архитектурной среды, предусматривая оформление фасадов из разноцветных трехмерных панелей и темного гранита. Таким образом, здание как бы растворяется в уже существующей застройке, а на первый план выходит не громада высотки, а конструктивные элементы нижних и средних этажей, выполненных из красивого красного кирпича.
Третий вариант – более традиционный, он выполнен в стилистике высотных офисных зданий советской эпохи, с простыми и лаконичными силуэтами зданий. Он отличается, кроме прочего, необычным решением верхней части здания, увенчанного конструкцией в виде узорчатой "короны".
Градсовет практически единогласно проголосовал за вариант №2. По мнению председателя президиума УрО Российской академии архитектуры и строительных наук Григория Мазаева, такое фасадное решение вполне соответствует канонам американской офисной архитектуры первой половины ХХ века. "Голландцы тоже любят такие штуки", - отметил Мазаев. Тем не менее главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, в целом поддержав вердикт коллег, предложил разработчикам эскиза смягчить переход от белых объемов к красным, а для оформления верхних этажей взять элементы из третьего, "традиционного", варианта.
Добавим, что концепция многофункционального центра на Радищева - Шейнкмана - Московской рассматривается на градсовете уже не в первый раз. В начале апреля она была в целом одобрена, после чего разработчикам предложили заняться детальной проработкой элементов. На территории многофункционального центра предусмотрено разместить как офисы, так и жилье (квартиры и апартаменты) общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь будет паркинг на 306 парковочных мест.
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