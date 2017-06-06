Кому достанется "Мадрид", узнаем в июле.

Екатеринбургская гостиница "Мадрид" на площади Первой Пятилетки выставлена на торги. Кто из частников рискнет взять этот памятник архитектуры в "рублевую аренду", выяснится 6 июля.

Один из символов Уралмаша и эпохи индустриализации, построенный в 30-х годах прошлого века, в данный момент законсервирован. Его состояние оценивается как неудовлетворительное. Инвесторов, готовых вложить деньги в его восстановление, балансодержатель "Мадрида" - Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры - найти не смог. Однако федеральное законодательство предусматривает возможность сдачи объекта культурного наследия в льготную аренду сроком на 49 лет, чем АУИПИК и воспользовался.

О торгах по "Мадриду" были заявлено еще в апреле, но организовать их удалось только сейчас. Впрочем, символическая цена аренды - 1 рубль в год - не означает, что будущий арендатор получит объект даром. Как сообщил "Уралинформбюро" организатор аукциона, победитель будет обязан восстановить памятник за свой счет. Стоимость всего объема работ - 800 миллионов рублей. В качестве банковской гарантии арендатор в течение 30 дней должен внести 3,5 миллиона рублей, пояснили агентству в АУИПИК.

Памятник должен быть отреставрирован в срок, не превышающий 5 лет с момента заключения арендного договора.

Председатель Свердловского областного отделения ВООПИК Людмила Михайлова в беседе с "Уралинформбюро" призналась, что не представляет, кто из екатеринбургских бизнесменов мог бы взять на себя столь огромные расходы. "Здесь объем работ и затрат будет очень большой, - пояснила она. - Здание в 90-е годы было доведено до критического состояния: в левом крыле нет перекрытий, очень сложный подвал, Я считаю, что взять на себя "Мадрид" сможет только очень серьезный арендатор с большими деньгами. Но самое главное, чтобы во всех документах по конкурсу были жестко прописаны условия по сохранению этого памятника. Что касается дальнейшего использования "Мадрида", я думаю, умнее всего было бы сделать из него опять гостиницу".

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