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Строителей Урала выгоняют из АСУСегодня в 18:15

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За нищие фонды.

Строительные компании, не отчисляющие взносы в компенсационные фонды, будут изгнаны с рынка долевого строительства. Таково требование законопроекта, который 14 июня 2017 года будет вынесен на утверждение Госдумы РФ в первом чтении.

Компенсационный фонд рассматривается законодателями как основной инструмент защиты интересов дольщиков. Минимальная сумма взноса строительной компании в него пока составляет 300 тысяч рублей, хотя Минстрой РФ в качестве единого тарифа предлагает сумму, составляющую не менее 1,2% от цены договора долевого строительства.

На территории УрФО работает 16 саморегулируемых строительных организаций, объединяющих свыше 200 различных компаний. Их деятельность контролирует Ассоциация строителей Урала (АСУ). В ходе проверок Ростехнадзора, начавшихся в апреле, выяснилось, что всего 66 компаний имеют на счётах компфонда сумму свыше 1 миллиона рублей. Подавляющее большинство членов АСУ сумело накопить суммы куда скромнее - от 300 до 500 тысяч рублей.

"Союз строителей "Регион" вообще не перечислял денег в компфонд, за что и был исключена из реестра. Некоторым дали время, чтобы внести изменения и исправления в их счета, — сообщили "Уралинформбюро" представители АСУ.

Следует отметить, что с 1 июля 2017 года также вступают в силу поправки к федеральному закону № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов". Согласно им, застройщики, обладающие уставным капиталом меньше 2,5 миллионов рублей, будут лишены права участвовать в долевом строительстве.

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