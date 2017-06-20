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Свердловскому вице-губернатору дали три месяца19 июня в 18:11

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На спасение обманутых дольщиков.

Ситуация с обманутыми свердловскими дольщиками взята на контроль Управлением Генпрокуратуры РФ по УрФО. 19 июня заместитель генпрокурора Юрий Пономарев провел оперативное совещание, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

В центре обсуждения оказался скандально известный ЖК "На Щербакова". Застройщик - компания "РубиконАэроИнвест" недавно объявлен банкротом, против руководства возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использования 280 миллионов рублей дольщиков.

По результатам совещания Юрий Пономарев вынес вице-губернатору Свердловской области Сергею Швиндту, курирующему строительную сферу, официальное предостережение, и дал три месяца на разрешение ситуации с ЖК «На Щербакова».

Следует отметить, что это уже не первая жесткая реакция надзорного ведомства на проблемы в долевом строительстве. На прошлой неделе прокуратура Свердловской области потребовала от врио губернатора Евгения Куйвашева поставить ситуацию с обманутыми дольщиками под личный контроль и найти инвесторов для достройки проблемных объектов.

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