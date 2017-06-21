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Областной Минстрой утвердил проект планировки участка за Южным автовокзалом, принадлежащего Свердловскому инструментальному заводу.

Застройщиком квартала между улицами Белинского, Авиационной и продолжением улицы Чапаева выступает сам завод. В ходе публичных слушаний, состоявшихся в конце мая, проектировщики обещали к 2025 году возвести здесь два жилых дома: шестиэтажку на углу переулка Трактористов и улицы Чайковского, а также дом переменной этажности (7-9 этажей) на пересечении Чайковского и Авиационной.



Так выглядит будущая стройплощадка.

Судя по проекту планировки, опубликованному на сайте областного Минстроя теперь, концепция несколько изменилась. В проектной документации допускается строительство на этом участке не среднеэтажек, а самых настоящих высоток — 16 и 25-этажных домов. Многоэтажка, о которой в изначальном варианте не упоминалось, появится на углу Авиационной и Чайковского. В ней разместят встроенный детсад на 30 мест и паркинг, рассчитанный на 115 машин. Рядом со срежнеэтажками будут разбиты пешеходные тротуары, а на продолжении улицы Чапаева, которую реконструируют и расширят, появятся велодорожки.



Зона жилой застройки обозначена на схеме цифрами 1 и 2. Фото: minstroy.midural.ru.

Территория, предназначенная под застройку, была выкуплена Свердловским инструментальным заводом в 2014 году на торгах, организованных мэрией, за 25 миллионов рублей. В 2015 году на ней собирались возвести 2 жилых дома, 2 офисных здания высотой 5 и 15 этажей, инновационный центр с лабораториями, офисами и производством, 2 паркинга и котельную. Однако градсовет Екатеринбурга "завернул" этот проект. Одна из причин заключалась в том, что существующие здесь проезды не рассчитаны на большой поток машин и обилие парковок.

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