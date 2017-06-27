Мэрия взяла пятилетку.

Администрация Екатеринбурга отказалась от идеи форсированной реновации фасадов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил 27 июня на заседании гордумы сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

"Мы не собираемся "шашкой махать" и тем более кого-то из горожан обидеть,— заверил Якоб депутатов. — Идея (приведения фасадов в единообразный вид – прим.ред) основана на соблюдении правил благоустройства, которые в свое время были приняты гордумой. Но нельзя все пункты этих правил ввести одномоментно, нельзя требовать от собственников жилья их выполнения "через колено".

По словам сити-менеджера, унификация фасадов домов, расположенных на гостевом маршруте мундиаля, будет вестись в течение 5 лет, и с чемпионатом этот процесс никак не связан. Постановлением № 739 главы администрации Екатеринбурга от 5 мая 2017 года утвержден перечень из более чем 2 000 домов, чьи фасады вызывают вопросы у мэрии — прежде всего из-за висящих на них кондиционерах, неэстетичных входных групп и рекламных вывесок на первых этажах. Что касается вопроса с остеклением балконов — решение по нему будет приниматься самими жильцами.

"Мы рекомендовали собственникам до мая 2018 года определить и сделать паспорта фасадов, — пояснил Якоб. — После чего они примут решение. Если решат застеклять лоджии, мы с ними вместе определимся, как это остекление должно выглядеть, чтобы балконы сочетались с фасадом. Если решат ничего не делать, никто из жильцов за это не будет оштрафован".

Скорее всего, в качестве экспериментальной площадки для реновации фасадов будут выбраны жилые дома, находящиеся в муниципальной собственности. По мнению Якоба, они должны стать первыми примерами того, как фасад должен выглядеть. В перечне мэрии таких домов около 200.

Отдельный вопрос — фасады домов, включенных в реестр объектов культурного наследия. Здесь мнение собственников не будет играть решающей роли, поскольку внешний вид таких зданий регламентирован федеральным законодательством, и за их состоянием следит областное Управление по охране и использованию ОКН. "Я думаю, вряд ли этот орган наберется смелости согласовать эскиз или паспорт здания с застекленными лоджиями", — предположил руководитель горадминистрации.

Идея реновации фасадов была озвучена на прошлой неделе в ходе заседания думской Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты восприняли ее неоднозначно и предрекли "гражданскую войну" с собственниками жилья в случае реализации этой инициативы. Тем более, что, по признанию самих представителей мэрии, денег на "расстекление" лоджий в горбюджете нет — а значит, платить за унификацию фасадов придется самим жильцам.

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