Куйвашев "вписался" за дом Ошуркова28 июня в 12:03
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"Новодел" ограничили двумя этажами.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил границы охранных зон памятников, расположенных в квартале у Царского моста. В подписанном им постановлении подтверждается: строить высотки в этом районе нельзя.
Проект охранных зон "дома Ошуркова" (улица Чапаева,8) в общих чертах повторяет выводы историко-культурной экспертизы, сделанной в декабре прошлого года по заказу областного НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия. Согласно этому документу, на территории, непосредственно прилегающей к памятнику, нельзя возводить "новодел" выше 10 метров и 2-х этажей, прокладывать инженерную инфраструктуру, устраивать временные открытые парковки и устанавливать постоянные ограждения, закрывающие памятник.
Правда, в зоне ЗРЗ-3 правила застройки более либеральные. Там разрешается строить здание не выше 28,5 метра (9 этажей), прокладывать подземные коммуникации и благоустраивать территорию с использованием традиционных материалов. А в зоне ЗРЗ-4, где сейчас стоят ветхие бараки постройки 20-х годов прошлого века, можно возводить строения до 37,5 метра (11 этажей), строить подземные паркинги и даже тоннели метрополитена.
Схема охранных зон памятника, утвержденная врио губернатора Свердловской области.
Фото:okn.midural.ru
Следует отметить, что у застройщика и градозащитников разошлись мнения относительно исторической значимости этих бараков. В реестр памятников они не внесены, однако на этой территории расположены фундаменты и ограда стоявшей здесь до революции Спасской единоверческой церкви. Да и сами бараки в какой-то мере можно назвать объектом культурного наследия: их строили как коттеджный поселок для представителей свердловской интеллигенции, рассказал "Уралинформбюро" председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин.
В утвержденном Куйвашевым постановлении также ни слова не говорится об охранных зонах соседствующих с домом Ошуркова памятников: второй усадьбы Ошуркова с оградой и воротами (ул. Чапаева,10) и дома купца Афонина (ул. Декабристов,67). А эти объекты тоже входят в зону будущей застройки, которую планирует здесь компания "Форум-групп".
Кроме того, градозащитники недовольны, что в проекте и акте экспертизы не учтены планы Екатеринбурга 1856 и 1880 годов, где обозначены не только сами усадьбы, но и внутренние постройки, ныне утраченные. По их мнению, в генплане Екатеринбурга на период до 2025 года территория этих памятников была куда больше, чем в акте экспертизы.
Проект застройки участка рядом с домом Ошуркова был одобрен в мае на заседании градсовета при губернаторе Свердловской области. По словам разработчика концепции - архитектора Бориса Демидова, проектируемый жилой комплекс по высотности не превысит 10 этажей, причем самые высокие здания будут "задвинуты" в центр площадки, а по мере приближения к охранным зонам памятников застройка понизится до 4 этажей.
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