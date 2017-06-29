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Екатеринбургский завод защитили от высотокСегодня в 17:04

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Он останется "островком старины".

Исторический корпус "Механического завода Ятеса" (ул. Азина, 27) будет избавлен от соседства с высотными зданиями. Соответствующее постановление на днях подписал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Территория бывшего завода Ятеса в марте 2017 года попала в планировочную зону будущего "Мельковского квартала", также известного как "Екатерининский парк". Застройку этой площадки ведет компания "ИнвестСтройУрал", а в роли инвесторов проекта выступают Русская медная компания и банк УБРиР. Тогда же челябинский археолог Вадим Мосин по заказу девелопера провел историко-археологическую экспертизу этого участка, но не обнаружил там никаких исторических артефактов.

Согласно утвержденному Куйвашевым документу, в границах 100 метров от корпуса "Механического завода Ятеса" запрещено строительство зданий выше 9 этажей, а также зданий, чьи фасады дисгармонируют с архитектурно-стилистическим обликом памятника. Кроме того, рядом с памятником не допускается сплошная застройка, закрывающая заводской корпус со всех сторон. Элементы благоустройства — например, мостовые, скамейки и ограждения — в охранной зоне объекта культурного наследия также должны быть выполнены в стилистике конца XIX-начала ХХ века. Таким образом, будет создан своего рода "островок старины" посреди современного жилого квартала.

Производственный корпус по Азина, 27 — единственное здание, оставшееся от исторического комплекса Мельковского завода. Он был основан в 1844 году по инициативе английского инженера Питера (Петра Эдуардовича) Тета. В 70-х годах XIX века завод перешел в собственность другого англичанина - Томаса Гаспера Ятеса.

До революции Механический завод производил паровые машины, насосы, дробилки и турбины. В советские времена был преобразован в завод "Металлист", переименованный впоследствии в "Уралтрансмаш". В настоящее время большая часть старых заводских корпусов на этой территории снесены.

Проект жилого комплекса "Екатерининский парк" был одобрен в марте 2017 года на заседании градсовета при губернаторе Свердловской области. Застройка охватит территорию в квартале улиц Азина, Свердлова, Шевченко и Мамина-Сибиряка. Общая ее площадь составит порядка 30 гектаров. Вести ее будут в три этапа: сначала вдоль улицы Азина, затем рядом с улицей Мамина-Сибиряка, ближе к финалу займутся участком, расположенным вблизи улицы Свердлова. Последним "аккордом" стройки станет перенос хлебокомбината "Смак".

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Губернатор одобрил "Екатерининский парк"

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