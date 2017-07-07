Екатеринбургский долгострой спасет "Новый застройщик"Сегодня в 11:49
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Стройка стартует в августе.
Достройкой многострадального жилого комплекса "Первый Николаевский" займется новый застройщик. Именно так называется компания, которая в ближайшее время получит от Сбербанка РФ кредит в размере миллиарда рублей на проведение работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сбербанка.
ООО "Новый застройщик" — структурное подразделение девелопера "Первого Николаевского", группы компаний PRINZIP. Компания планирует возобновить работы на объекте в августе 2017 года. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности со всеми дольщиками "Первого Николаевского" по смене девелопера. Именно такое условие поставил Сбербанк в марте, когда обсуждался вопрос о предоставлении ГК PRINZIP нового кредита на достройку комплекса.
Кроме того, поддержку окажут региональные власти. "Областное правительство намерено выкупить в "Первом Николаевском" квартиры для работников бюджетной сферы", — сообщили агентству представители финорганизации.
Пайщики "Первого Николаевского" подтвердили в беседе с "Уралинформбюро", что в ближайшие дни с ООО "Новый застройщик" будет подписан договор подряда. Определены и сроки сдачи объекта. "Когда были встречи с пайщиками и дольщиками по передаче земли новому застройщику, Черных (генеральный директор ГК PRINZIP — прим.ред.) пообещал завершить работы за 14 месяцев, — сообщил агентству представитель группы пайщиков Евгений Артюшенко. — Причем этот срок определен с большим запасом. Возможно, достроят и раньше".
Открытым пока остается другой больной вопрос: придется ли пайщикам и дольщикам "Первого Николаевского" доплачивать за уже купленное ими жилье. "Мы задавали этот вопрос и Сбербанку, и руководству PRINZIP, но они ответа не дают, — посетовал Артюшенко. — Скорее всего, соглашения по этому вопросу девелопер подпишет либо коллективно со всеми пайщиками и дольщиками, либо индивидуально с каждым".
Пресс-служба ГК PRINZIP также не имеет четкого ответа на этот вопрос. "Будем работать в рамках закона. Если в ходе достройки площадь той или иной квартиры увеличится, застройщик может поставить вопрос о доплате. Если уменьшится - застройщик переведет образовавшуюся разницу на счет гражданина. Также гражданин может отказаться от квартиры, если условия по доплате его не устраивают". - сообщили "Уралинформбюро" представители компании.
Строительство жилого комплекса "Первый Николаевский" было остановлено в 2016 году. Задолженность застройщика ООО "УктусСтрой" перед Сбербанком, который является одним из основных кредиторов проекта, составляла 1,3 миллиарда рублей. В середине февраля 2017 года для завершения строительства объекта к проекту подключилась компания PRINZIP.
Решение о возобновлении работ долгое время не принималось из-за того, что не все дольщики дали согласие на смену девелопера. Кроме того, некоторые кредиторы "УктусСтроя" требовали банкротства компании. В июне состоялось последнее судебное заседание, на котором между кредиторами и должником было заключено мировое соглашение. Иски о банкротстве "УктусСтроя" были отозваны.
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