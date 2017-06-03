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Кредиторы пощадили "Первый Николаевский"Сегодня в 11:28

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Дело о банкротстве "Уктусстроя" закрыто.

Все кредиторы компании "Уктусстрой" (застройщик ЖК "Первый Николаевский") отозвали требования о ее банкротстве. Этим завершилось заседание Свердловского арбитража, состоявшееся 2 июня.

Последней фирмой, которая ко вчерашнему дню еще имела претензии к застройщику, была компания компания "Звезда СБ", специализирующаяся на установке систем видеонаблюдения и охраны. Ей "Уктусстрой" задолжал 1,7 миллиона рублей. "С другими [кредиторами] они договорились, а с нами — нет", - пояснил "Уралинформбюро" юрист Иван Волков, защищающий интересы "Звезды-СБ" в суде.

Судебное заседание длилось несколько часов. К вечеру в Арбитраж для решения спорной ситуации прибыл депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин — по совместительству директор некоммерческого партнерства "Уралэнергостройкомплекс", в структуру которого входит и "Уктусстрой".

"Он приехал и уговорил "Звезду" отказаться от претензий, - сообщил пайщик "Первого Николаевского" Дмитрий Хорошун, - После чего все остальные кредиторы, которые присутствовали на заседании, по очереди отказались от своих требований банкротить "Уктусстрой".

Таким образом, дело о банкротстве застройщика "Первого Николаевского" закрыто, и стройка может быть продолжена - как сообщалось ранее, при таком развитии событий средства намеревался выделить "Сбербанк".

Впрочем, запланированный на 4 июня митинг пайщиков и дольщиков "Уктусстроя" все же состоится. "Помимо нашей стройки, у "Уктусстроя" есть и другие, которые тоже стоят, - пояснил Дмитрий Хорошун, - Просто наших ребят на этом митинге будет меньше, чем планировалось изначально".

Большой митинг в защиту своих прав екатеринбуржцы собираются провести на Площади Труда. Планируемое время начала акции - 12.00. По словам организаторов, задача митинга — получить от главы региона либо мэра Екатеринбурга четкие гарантии выкупа двух квартир-студий, принадлежащих дольщикам, до сих пор не проголосовавшим за смену застройщика.

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