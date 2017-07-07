И устроит боксерский поединок.

Русская медная компания примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге. По традиции ее стенд обещает стать одним из самых ярких и масштабных на форуме, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В основу экспозиции ляжет бизнес-концепция "Умная медь". Это стандарт высокотехнологичного, эффективного и ответственного производства, внедряемый компанией на своих предприятиях. Он заключается в сочетании современных технологий и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной медной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

"Мы верим, что использование "умных" технологических процессов, этичное отношение к окружающей среде и соблюдение интересов территорий присутствия – это единственная экономически оправданная модель организации производства, которая позволит России конкурировать на мировой арене. Участвуя в выставке, мы хотим показать, как принципы "Умной меди" находят практическое применение на наших предприятиях, рассказать о конкретных результатах, которых нам удалось достичь в этой области, и о ближайших планах на будущее", - рассказал президент Русской медной компании Всеволод Левин.

На ИННОПРОМе РМК представит всю производственную цепочку - от добычи руды до выпуска готовой продукции. Посетители стенда смогут побывать в театре технологий, увидеть голографическое представление, совершить прогулку по предприятиям группы РМК с помощью виртуальной реальности и даже поучаствовать в виртуальном боксерском поединке.

Информацию о соцпроектах представят посредством новейших высокотехнологичных мультимедиа. Для детей предусмотрят специальную зону, где расскажут об экопроектах РМК.