×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК покорит ИННОПРОМ "умной медью"Сегодня в 12:59

  • Текст

И устроит боксерский поединок.

Русская медная компания примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге. По традиции ее стенд обещает стать одним из самых ярких и масштабных на форуме, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В основу экспозиции ляжет бизнес-концепция "Умная медь". Это стандарт высокотехнологичного, эффективного и ответственного производства, внедряемый компанией на своих предприятиях. Он заключается в сочетании современных технологий и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной медной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

"Мы верим, что использование "умных" технологических процессов, этичное отношение к окружающей среде и соблюдение интересов территорий присутствия – это единственная экономически оправданная модель организации производства, которая позволит России конкурировать на мировой арене. Участвуя в выставке, мы хотим показать, как принципы "Умной меди" находят практическое применение на наших предприятиях, рассказать о конкретных результатах, которых нам удалось достичь в этой области, и о ближайших планах на будущее", - рассказал президент Русской медной компании Всеволод Левин.

На ИННОПРОМе РМК представит всю производственную цепочку - от добычи руды до выпуска готовой продукции. Посетители стенда смогут побывать в театре технологий, увидеть голографическое представление, совершить прогулку по предприятиям группы РМК с помощью виртуальной реальности и даже поучаствовать в виртуальном боксерском поединке.

Информацию о соцпроектах представят посредством новейших высокотехнологичных мультимедиа. Для детей предусмотрят специальную зону, где расскажут об экопроектах РМК.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «ИННОПРОМ-2017»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×