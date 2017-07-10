"МРСК Урала" показала Куйвашеву "Канатоход"Сегодня в 10:19
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На ИННОПРОМе.
"МРСК Урала" представила на ИННОПРОМе роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход". Накануне открытие его показали врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Роботизированный "Канатоход" может взлетать с наземной станции, садиться на провод или грозозащитный трос линии электропередачи и, передвигаясь от подстанции к подстанции, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о состоянии ЛЭП. После этого он формирует дефектные ведомости и с помощью экспертной системы выдает соответствующие рекомендации по объемам ремонтно-восстановительных работ.
Его технологическая платформа разработана специалистами уральского инновационного предприятия "Лаборатория будущего" при поддержке главы региона. Апробация комплекса проходит на электросетевом комплексе "МРСК Урала" в рамках соглашения о сотрудничестве.
Интеллектуальная технология уральских инженеров дала энергетикам реальную возможность повысить качество работы. Она может быть эффективно интегрирована в геоинформационные системы программно-технического комплекса федеральной электросетевой инфраструктуры.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", в выставке компания участвует в восьмой раз. В 2017 году ее стенд выполнен с применением интересных дизайнерских решений: созданы креативные зоны, посвященные 75-летнему юбилею всех трех энергосистем присутствия "МРСК Урала" - Свердловской, Челябинской и Пермской.
Посетителям Иннопрома сотрудники компании покажут программно-аппаратный комплекс интеллектуального учета и управления потреблением электроэнергии "Школа умного потребителя". Это совместный продукт специалистов "МРСК Урала" и УрФУ. Технологии, отработанные в ходе его создания, могут внедряться на объектах как электросетевой компании, так и ее потребителей.
Кроме того, на стенде представлена продукция Богословского кабельного завода – совместного предприятия объединенной компании "РУСАЛ" и опытно-конструкторского предприятия "ЭЛКА-Кабель". Новое производство алюминиевой кабельной продукции открылось в 2016 году.
Специалисты "МРСК Урала" внедряют ноу-хау в соответствии с долгосрочной корпоративной программой, рассчитанной до 2020 года с перспективой до 2025 года. Она разработана в соответствии с инновационной политикой Группы компаний "Россети".
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