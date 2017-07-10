Для президента проведут персональную экскурсию по ИННОПРОМу.

Организаторы выставки ИННОПРОМ-2017 готовятся к приему президента РФ Владимира Путина в стенах МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". На выставку уже прибыл врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, которому предстоит провести для главы государства экскурсию по ИННОПРОМу, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Чуть позже в МВЦ приехал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Подтягиваются и представители компаний, чьи стенды представлены на ИННОПРОМе. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", одним из первых - за час до приезда президента - в МВЦ появился глава РМК Игорь Алтушкин.

Впрочем, не все топ-менеджеры оказались столь ответственными – например, стенд УГМК за 30 минут до ожидаемого появления Владимира Путина пустовал.

Тем временем организаторы отрабатывают маршрут передвижения российского лидера по выставке.

Президенту на стенде Синары покажут ролик про строительство "Екатеринбург Арены".

К докладу готовятся председатель совета директоров ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский и член совета директоров СКБ-банка Михаил Ходоровский.

Павильоны ИННОПРОМа в настоящее время по большей части пусты. Присутствуют только организаторы, небольшое количество представленных компаний и пресса - с 10.00 до 12.00 в МВЦ будет проходить персональная экскурсия для Владимира Путина, который, к слову, впервые посещает выставку в Екатеринбурге.

Финальная точка подготовки к приезду главы государства - расстановка представителей прессы по маршруту президента.

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