Путин открыл ИННОПРОМ-201709 июля в 21:16
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Но слушать японских барабанщиков не стал.
Владимир Путин начал свой визит в Екатеринбург с посещения торжественной церемонии открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, передает корреспондент "Уралинформбюро".
В Кольцово российского лидера встретили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и уральский полпред президента Игорь Холманских.
Фото: midural.ru
Мероприятие, проходящее в эти минуты в ККТ "Космос", стартовало с часовым опозданием. Однако, вопреки ожиданиям, началось оно не с выступления Путина, а традиционно - с лазерного шоу.
Апогеем шоу стала презентация главной темы ИННОПРОМа - "Умное производство" с упором на металлообработку.
Лишь по окончании красочного действа на сцене появился президент РФ Владимир Путин.
Фото: kremlin.ru
Российский лидер рассказал, что уже обсудил с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым перспективы Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025. ИННОПРОМ, в проведении которого есть большая заслуга главы Среднего Урала, в этом плане - хороший опыт, подчеркнул Путин: "Главная тема выставки – "Умное производство". Сегодня это определяющее направление роста мировой экономики. Цифровизация, формирование нового технологического уклада идут быстрыми, если не сказать очень быстрыми темпами и также стремительно меняют условия развития, как это было с появлением интернета".
По словам президента, немалое значение продвижению цифровой экономики было уделено на саммите G20 в Гамбурге. "На ИННОПРОМе представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. Это очень важно, увидеть их реальную эффективность и практический результат, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг", - подчеркнул Путин.
Фото: kremlin.ru
Другой ключевой задачей президент назвал наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса. При этом глава государства отметил, что цифровые проекты в рамках национальной технологической инициативы важно не только реализовать, но и максимально быстро развивать: "Сформировать новые рынки, предложить дополнительные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, и, конечно же, продолжать создавать комфортную среду для инноваций, причем на всех уровнях – от федерального до муниципального".
В заключение своего выступления Владимир Путин отметил и насыщенную программу ИННОПРОМа, и теплый, дружеский настрой: "Это свидетельство сложившихся традиций выставки, ее высокого потенциала. Убежден, что предстоящее обсуждение важнейших проблем развития, обмен опытом окажут позитивное влияние на обновление нашей промышленности и на укрепление международной кооперации".
По окончании выступления глава государства сразу покинул зал. Слово взял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, курирующий ИННОПРОМ на уровне Федерации.
От лица Японии, являющейся в 2017 году главным партнером ИННОПРОМа, выступил министр экономики, торговли и промышленности Страны восходящего солнца Хиросигэ Сэко. По словам главы японской делегации, в международной промышленной выставке, которая завтра распахнет свои двери в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", примут участие 170 японских компаний.
Традиционно страна-партнер ИННОПРОМа приезжает не только со своими бизнес-наработками и предложениями, но и вносит творческий вклад в церемонию открытия выставки. Япония представила на суд уральской публики шоу барабанщиков.
Вечер открытия ИННОПРОМа продолжится в Ельцин-Центре, где пройдет прием от имени врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. VIP-гости уже отправились в музейный комплекс - некоторые в сопровождении полиции.
Непосредственно сама выставка ИННОПРОМ-2017 будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Первым завтра стенды участников осмотрит президент РФ Владимир Путин. Компанию ему составят глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Для рядовых посетителей выставка начнет работать с 12.00.
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