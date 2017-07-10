В рамках выставки ИННОПРОМ-2017.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 10 июля принял участие в церемонии открытия совместного стенда Торгово-промышленной палаты РФ, Центра международной торговли, ЦВК "Экспоцентр" и Уральской ТПП. Мероприятие прошло в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017.

Глава региона поблагодарил Уральскую ТПП за постоянное участие в выставке и продвижение продукции Свердловской области внутри страны и за рубежом, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Мне очень приятно, что предприятия-члены Торгово-промышленной палаты и Уральской ТПП имеют возможность сегодня выйти напрямую, лицом к лицу, на переговорный процесс и начать искать новых партнеров. Не где-то эфемерно, а на понятной всей стране площадке", - отметил Куйвашев.

После разрезания красной ленточки состоялся обход стенда, где свою продукцию представили более 20 предприятий, реализующих важные экономические проекты. Среди них - 5 компаний, получившие льготные кредиты от Фонда развития промышленности на выпуск импортозамещающей продукции.