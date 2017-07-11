Япония ждет от России железную дорогу для свинины10 июля в 18:30
- Текст
Но "охлажденка" требует скорости.
Без качественного улучшения инфраструктуры говорить о запланированном российском росте ВВП невозможно, поэтому резкий рост затрат на создание инфраструктуры неизбежен. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на панельной дискуссии в рамках ИННОПРОМа-2017.
При текущем недофинансировании инфраструктуры нельзя складывать лишнюю ношу на государственный бюджет, поэтому возникает вопрос о качестве инвестиций и привлечении частных средств. Об этом, в частности, говорил президент России во время Санкт-Петербургского экономического форума.
Участвовавший в диалоге вице-президент РЖД Александр Мишарин, в свою очередь, на цифрах объяснил, какие преимущества получит Россия при инвестициях в железнодорожную инфраструктуру, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
По его словам, железнодорожники почувствовали разворот грузопотока в сторону экспорта. Объем перевозок на Дальний Восток уже превысил рекордный уровень времен СССР. За последние семь лет контейнерные перевозки возросли в 10 раз – до 300 тысяч тонн. При этом налицо спрос на скоростные перевозки товаров благодаря развитию электронной торговли.
Сегодня около 70% потребителей готовы ждать заказанный товар в течение 3-5 суток. В значительной степени этот запрос удовлетворяет авиация, на которую приходится 30% грузоперевозок в денежном исчислении. Но железнодорожники готовы отвоевывать рынок у авиаторов.
Проект "Шелковый путь", по словам Александра Мишарина, способен сократить преодоление 10 тысяч километров от Китая в Европу до 3 суток. При условии скорости поездов в 300 километров в час. Себестоимость перевозок по земле будет на 30% ниже воздушного карго.
Вице-президент особо подчеркнул, что строительство высокоскоростной магистрали лишь на отрезке Москва – Казань потребует материалов (рельсы, металл, кабель, железобетон) на сумму 300 миллиардов рублей. И производители России сегодня способны ответить на этот вызов. Проектирование данной ВСМ, которая затем должна пойти к Екатеринбургу, завершено.
Ускорение россиянам, судя по всему, готова придать Япония. Один из топ-менеджеров японской компании Mitsui Мэгуро Хироси заявил, что жители Страны восходящего солнца нуждаются в охлажденной свинине, которую требуется доставить к столу в течение 2-3 суток. Сейчас мясо везут самолетами из США и Новой Зеландии, но гораздо выгоднее было бы организовать поставки из России. Бизнесмен заявил, что назрела необходимость во второй ветке Транссиба до Европы.
Александр Мишарин, сообщает "Уралинформбюро", тут же внес немаловажную поправку. По его словам, ныне контейнер доставляется от Владивостока до Европы за 10 дней. Но ровно столько же он плывет от Владивостока до японской Йокогамы. И настало время наводить мосты между островами и материком. Надо полагать, что тогда российские аграрии точно смогут завалить японцев свининой.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 июля в 19:52
Екатеринбург парализовало после ливня
Пробки оцениваются в 9 баллов.10 июля в 19:23
Житель Алапаевска "заминировал" горсуд
Ему грозит 3 года колонии.10 июля в 19:16
Полиция Екатеринбурга "переплюнула" ФСО на ИННОПРОМе
По требованиям.10 июля в 19:03
"Гроза с Пионерского" не смог добиться смягчения приговора
За нападение на таксиста.10 июля в 19:02
Житель Прикамья сел на 13 лет за надругательство над ребенком
Малолетним.10 июля в 18:47
Путин оценил оперативность Куйвашева
В решении проблем населения.10 июля в 18:30
Япония ждет от России железную дорогу для свинины
Но "охлажденка" требует скорости.10 июля в 18:22
Депутаты Госдумы намерены отсрочить курортный сбор
И снизить его размер.10 июля в 18:08
Дзюдоист "Нового Потока" стал победителем первенства Европы
Дважды выигрывая бои в течение минуты.10 июля в 18:07
В Югре 15-летний подросток утонул на глазах у отца
Он выпал из лодки.10 июля в 17:59
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга после ливня устроили "урок вежливости"
В центре города.10 июля в 17:57
Президент ТПП РФ продвинет заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
За рубежом.10 июля в 17:54
В Чусовом застрелили сторожа парка
Преступников ищут.10 июля в 17:53
Китайцы симулируют жизнь на Луне
В изолированной лаборатории.10 июля в 17:41
Работники ЧелябГЭТ заблокируют работу трамваев и троллейбусов
Из-за долгов по зарплате.
Ещё в сюжете «ИННОПРОМ-2017»
Главные новости
- 10 июля в 19:52Екатеринбург парализовало после ливня
- 10 июля в 19:16Полиция Екатеринбурга "переплюнула" ФСО на ИННОПРОМе
- 10 июля в 17:57Президент ТПП РФ продвинет заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
- 10 июля в 17:31Вкладчикам "Югры" выплатят 169 миллиардов рублей
- 10 июля в 14:54Работникам нижнетагильского завода начали выплачивать зарплаты
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?