Но "охлажденка" требует скорости.

Без качественного улучшения инфраструктуры говорить о запланированном российском росте ВВП невозможно, поэтому резкий рост затрат на создание инфраструктуры неизбежен. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на панельной дискуссии в рамках ИННОПРОМа-2017.

При текущем недофинансировании инфраструктуры нельзя складывать лишнюю ношу на государственный бюджет, поэтому возникает вопрос о качестве инвестиций и привлечении частных средств. Об этом, в частности, говорил президент России во время Санкт-Петербургского экономического форума.

Участвовавший в диалоге вице-президент РЖД Александр Мишарин, в свою очередь, на цифрах объяснил, какие преимущества получит Россия при инвестициях в железнодорожную инфраструктуру, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

По его словам, железнодорожники почувствовали разворот грузопотока в сторону экспорта. Объем перевозок на Дальний Восток уже превысил рекордный уровень времен СССР. За последние семь лет контейнерные перевозки возросли в 10 раз – до 300 тысяч тонн. При этом налицо спрос на скоростные перевозки товаров благодаря развитию электронной торговли.

Сегодня около 70% потребителей готовы ждать заказанный товар в течение 3-5 суток. В значительной степени этот запрос удовлетворяет авиация, на которую приходится 30% грузоперевозок в денежном исчислении. Но железнодорожники готовы отвоевывать рынок у авиаторов.

Проект "Шелковый путь", по словам Александра Мишарина, способен сократить преодоление 10 тысяч километров от Китая в Европу до 3 суток. При условии скорости поездов в 300 километров в час. Себестоимость перевозок по земле будет на 30% ниже воздушного карго.

Вице-президент особо подчеркнул, что строительство высокоскоростной магистрали лишь на отрезке Москва – Казань потребует материалов (рельсы, металл, кабель, железобетон) на сумму 300 миллиардов рублей. И производители России сегодня способны ответить на этот вызов. Проектирование данной ВСМ, которая затем должна пойти к Екатеринбургу, завершено.

Ускорение россиянам, судя по всему, готова придать Япония. Один из топ-менеджеров японской компании Mitsui Мэгуро Хироси заявил, что жители Страны восходящего солнца нуждаются в охлажденной свинине, которую требуется доставить к столу в течение 2-3 суток. Сейчас мясо везут самолетами из США и Новой Зеландии, но гораздо выгоднее было бы организовать поставки из России. Бизнесмен заявил, что назрела необходимость во второй ветке Транссиба до Европы.

Александр Мишарин, сообщает "Уралинформбюро", тут же внес немаловажную поправку. По его словам, ныне контейнер доставляется от Владивостока до Европы за 10 дней. Но ровно столько же он плывет от Владивостока до японской Йокогамы. И настало время наводить мосты между островами и материком. Надо полагать, что тогда российские аграрии точно смогут завалить японцев свининой.