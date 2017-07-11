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На развитие Нижнего Тагила потребуется 30 миллиардовСегодня в 12:05

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В ближайшие 5 лет.

На программу развития Нижнего Тагила до 2022 года, когда город отпразднует 300-летие, планируют потратить около 30 миллиардов рублей. Сумму в беседе с ТАСС озвучил глава муниципалитета Сергей Носов.

"Подготовка к 300-летию, в принципе, уже началась. Идет инженерная, юридическая, финансовая проработка, потому что это требует не только бюджетных средств. Если говорить о программе на 5 лет, то при нормальных инвестиционных подходах, использовании концессии, сумма может исчисляться десятками миллиардов, до 30 миллиардов точно", - заявил Носов.

По его словам, к юбилею должны быть реализованы программы, определяющие уровень жизни в городе на ближайшие 50 лет. Модернизация, как предполагается, коснется транспортной и спортивной инфраструктуры, благоустройства и энергообеспечения.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", во время визита в Екатеринбург президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания Нижнего Тагила. В пресс-службе мэрии отметили, что размер федеральной финансовой помощи муниципалитету может составить около 200 миллионов рублей. Деньги могут быть потрачены на культурно-досуговые и просветительские мероприятия, а также организацию выставок и реставрационные работы. Пока что планируется вложить средства в развитие музея-завода, реставрацию дома управителя заводоуправления и дом купца Копылова.

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