Владимир Путин указал Куйвашеву на болевые точки09 июля в 23:32
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Свердловской области.
Президент РФ Владимир Путин в рамках своего рабочего визита на Средний Урал провел 9 июля двустороннюю рабочую встречу с врио главы региона Евгением Куйвашевым. Одной из ключевых тем беседы стало социально-экономическое развитие региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Выполнение "майских" указов президента является безусловным приоритетом в работе региональных органов государственной власти. Сегодня все "дорожные карты", связанные с повышением заработной платы бюджетникам, выполняются в полном объеме. Принята программа капитального ремонта жилья, и сегодня одновременно в ремонте находятся более 2,5 тысячи домов (...) Ход работ я контролирую лично", - пояснил Куйвашев.
Глава региона доложил президенту о реализации программы переселения свердловчан из аварийного и ветхого жилья, о вводе нового жилья и строительстве квартир для работников бюджетной сферы, а также о развитии промышленности в Свердловской области и работе по привлечению инвестиций в экономику региона. Так, по его словам, за последние 5 лет было привлечено свыше 1,8 триллиона рублей и реализовано более 30 крупных инвестпроектов
При этом, как подчеркнул Евгений Куйвашев, мощным стимулом к развитию становится выставка ИННОПРОМ, ежегодно проводимая в Екатеринбурге. Ее итогом неизменно становится рост товарооборота со страной-партнером: так было в случае с Китаем и Индией. "Безусловно, и экономика, и наличие финансов является основой и для выполнения ваших поручений, ваших задач, в том числе и в социальной сфере", - добавил врио губернатора.
Владимир Путин поручил собеседнику разобраться с проблемными ситуациями, которые были выявлены в ходе последней "Прямой линии" с президентом. "На что бы хотел обратить внимание. Вы, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной прямой линии. Немало вопросов и по Свердловской области, Екатеринбургу. Я вам это передам, вам нужно будет лично этим позаниматься", - сказал Владимир Путин.
В качестве примера глава государства привел обращение работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались на невыплату заработной платы: "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда такое хамство по отношению к людям".
Помимо этого президент поручил взять "на карандаш" темы ремонта фасадов в Екатеринбурге за счет жильцов, состояния очистных сооружений в Ирбите, получения гражданами льготных лекарств и обеспеченности кадрами лечебных учреждений в муниципалитетах.
"Мы привыкли оперировать крупными цифрами. Действительно, если посмотреть в целом на развитие здравоохранения, оно развивается и развивается хорошими темпами. Об этом говорят многие объективные данные, в том числе, рост продолжительности жизни, снижение материнской и детской смертности и многие другие. Но за этими обобщенными показателями нельзя забывать о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются люди", - отметил Путин.
"С каждым случаем, который вы назвали, обязательно разберусь лично", - пообещал Куйвашев.
В ходе встречи президент РФ также поддержал обращение Евгения Куйвашева о проведении юбилейных торжеств в честь основания Нижнего Тагила, которому в 2022 году исполнится 300 лет. "В соответствии с вашим обращением, мы сегодня подписываем указ о праздновании трехсотлетия основания города Нижний Тагил", - сказал российский лидер.
Следует отметить, что несколькими часами ранее Владимир Путин выступил с приветственным словом на торжественной церемонии открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 в ККТ "Космос", а затем посетил "Дацюк-арену". 10 июля глава государства впервые посетит ИННОПРОМ.
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