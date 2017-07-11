После переговоров с Якушевым.

Японская компания Mitsui готова изучить возможности создания в Тюменской области производства оборудования для добычи нефти и газа.

Данный вопрос обсуждался на ИННОПРОМе в рамках переговоров главы региона Владимира Якушева с главным региональным управляющим Mitsui в странах СНГ Тосиаки Маруока.

По словам господина Маруока, бизнесменам Страны восходящего солнца интересна Россия, экономика которой перешла к росту. В.Якушев добавил, что в Тюменской области индекс промпроизводства за 2016 год составил почти 105%. Он обеспечен, в основном, за счет опережающего роста обрабатывающих производств. Глава региона также рассказал о работе по улучшению инвестклимата и созданию комфортных условий для развития промышленного производства.

"Для нас важны все инвесторы без исключения, - подчеркнул губернатор, - не только гиганты, но и средний бизнес, и малый, и микро, - все, кто двигает экономику вперед, создает новые рабочие места", - заключил он.

Кроме производства оборудования для нефтегазодобычи, Mitsui интересует сфера медицины. Для Тюменской области это приоритетное направление развития: в регионе создается кластер высокотехнологичных клиник, развивается производство лекарств, инфузионных растворов, в планах - выпуск гормональных препаратов.

"В фармацевтике наша компания сосредоточила свои усилия на разработке и производстве современных лекарственных препаратов", - отметил господин Маруока.

Стороны также обговорили вопросы подготовки кадров, развитие транспортной и спортивной инфраструктуры Тюмени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатор Тюменской области.

Следует отметить, что Mitsui является одной из наиболее диверсифицированных мировых корпораций, ведущих деятельность в сфере торговли, инвестирования и предоставления услуг. Она работает во многих отраслях бизнеса и имеет 14 структурных управлений.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, страной-партнером которой выступила Япония, проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Мероприятие собрало представителей около 170 японских компаний, в том числе и Mitsui.