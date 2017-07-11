Второй Глобальный саммит индустриализации пройдет на ИННОПРОМ-2019Сегодня в 13:54
- Текст
Если согласятся партнеры из ОАЭ.
В 2019 году в рамках десятого ИННОПРОМа может пройти второй Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS (Global Manufacturing and Industrialisation Summit). С таким предложением глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обратился к министру экономики ОАЭ Султану Саиду Аль-Мансури в ходе встречи на полях международной промышленной выставки в Екатеринбурге.
Ранее инициативу о проведении в уральской столице GMIS высказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Первый Глобальный саммит GMIS прошел в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специализированного учреждения ООН по промышленному развитию) и при поддержке министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов.
"Мы признательны за высокий уровень организации первого Глобального саммита производства и индустриализации. И мы хотели бы попросить вас как идеологов этого мероприятия провести его в рамках ИННОПРОМа в 2019 году", - обратился Денис Мантуров к главе Минэкономики ОАЭ.
Султан Саид Аль-Мансури поддержал предложение российской стороны. "Эта инициатива полностью отражает наше стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Я приветствую идею проведения саммита в Екатеринбурге. Мы детально обсудим этот вопрос в ближайшее время и дадим вам ответ", - сказал он.
Денис Мантуров также обратился к властям ОАЭ с просьбой поддержать заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. По его словам, у города сильные и достойные конкуренты, но уральская столица имеет все шансы на победу. "После визита в этот город я убежден, что так и будет", - отметил Султан Саид Аль-Мансури. Следует напомнить, что в борьбе за право проведения ЭКСПО-2020 Екатеринбург проиграл Дубаю.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда рублей
Коммунальные сети изношены на 60%.Сегодня в 18:12
"Лечение" ауры обошлось жительнице Башкирии в несколько миллионов
Мошенников ищут.Сегодня в 17:54
В России проведут биометрическую "перепись"
Для пользования банковскими услугами.Сегодня в 17:52
В Екатеринбурге мигранты устроили нарколабораторию
В частном доме.Сегодня в 17:50
ИННОПРОМ-2017 принес Среднему Уралу проекты на 15 миллиардов рублей
Несколькими подписями Куйвашева.Сегодня в 17:50
В Екатеринбурге снесут частные дома на Шейнкмана
Для расширения улицы.Сегодня в 17:42
Жителей тюменского села терроризируют собаки
Следователи взяли след.Сегодня в 17:34
В Тобольске будут судить банду наркоторговцев
На скамье подсудимых 7 человек.Сегодня в 17:34
Тысячи жителей Югры не получают льготные лекарства
Их попросту нет в наличии.Сегодня в 17:30
Материнский капитал хотят потратить на газификацию
Жилья.Сегодня в 17:21
Челябинцы задыхаются от запаха канализации
Вперемежку с заводскими выбросами.Сегодня в 17:21
В лагере на Южном Урале дети заболели менингитом
В ЧП разбирается прокуратура.Сегодня в 17:09
ИННОПРОМ-2017 бьет рекорды посещаемости
За два дня - 44 000 человек.Сегодня в 17:08
ВСМПО-Ависма привезла на ИННОПРОМ высокотехнологичную продукцию
Для проектов Bombardier и Boeing.Сегодня в 17:07
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО поддержат партнеры Минпромторга.
Мантуров гарантирует.
Ещё в сюжете «ИННОПРОМ-2017»
Главные новости
- Сегодня в 17:01Корея официально стала главным партнером ИННОПРОМа-2018
- Сегодня в 16:26Мантуров дал старт разработке Томинского месторождения меди
- Сегодня в 15:34Под Ирбитом иномарка сделала десятикратное сальто
- Сегодня в 12:47Метро в Екатеринбурге будут строить на деньги Пенсионного фонда
- Сегодня в 12:05На развитие Нижнего Тагила потребуется 30 миллиардов
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?