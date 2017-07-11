Если согласятся партнеры из ОАЭ.

В 2019 году в рамках десятого ИННОПРОМа может пройти второй Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS (Global Manufacturing and Industrialisation Summit). С таким предложением глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обратился к министру экономики ОАЭ Султану Саиду Аль-Мансури в ходе встречи на полях международной промышленной выставки в Екатеринбурге.

Ранее инициативу о проведении в уральской столице GMIS высказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Первый Глобальный саммит GMIS прошел в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специализированного учреждения ООН по промышленному развитию) и при поддержке министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мы признательны за высокий уровень организации первого Глобального саммита производства и индустриализации. И мы хотели бы попросить вас как идеологов этого мероприятия провести его в рамках ИННОПРОМа в 2019 году", - обратился Денис Мантуров к главе Минэкономики ОАЭ.

Султан Саид Аль-Мансури поддержал предложение российской стороны. "Эта инициатива полностью отражает наше стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Я приветствую идею проведения саммита в Екатеринбурге. Мы детально обсудим этот вопрос в ближайшее время и дадим вам ответ", - сказал он.

Денис Мантуров также обратился к властям ОАЭ с просьбой поддержать заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. По его словам, у города сильные и достойные конкуренты, но уральская столица имеет все шансы на победу. "После визита в этот город я убежден, что так и будет", - отметил Султан Саид Аль-Мансури. Следует напомнить, что в борьбе за право проведения ЭКСПО-2020 Екатеринбург проиграл Дубаю.