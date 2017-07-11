Коммунальные сети изношены на 60%.

В Свердловской области заключено 27 концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, инвесторы вложат в обновление инфраструктуры около 4 миллиардов рублей.

На данный момент концессионерам передано 5 тысяч объектов. Реконструированы более 80 источников теплоснабжения, свыше 70 объектов водоснабжения и водоотведения и 35 объектов электроэнергетики. 3 тысячи объектов находятся в процессе модернизации.

Свердловские власти начали плотно работать с инвесторами в 2015 году. С их помощью планируется обновить коммунальные сети, которые сейчас изношены на 60%.

В 2016 году аварийность на свердловских коммунальных объектах, переданных в концессию, снизилась более чем на 14%. Количество жалоб жителей на качество услуг сократилось почти на 20%.

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