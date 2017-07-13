Его переработка объединит города в агломерацию.

К созданию агломерации "Большой Екатеринбург" приведет реализация четырех проектов, один из которых связан с утилизацией иловых осадков. Об этом на полях ИННОПРОМа-2017 заявил заместитель главы горадминистрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

По мнению чиновника, озвученному на семинаре "Стратегия пространственного развития макрорегиона (на примере Уральского федерального округа)", иловые осадки стали настоящим бичом Екатеринбурга и городов-спутников. Коммунальные системы столицы Урала ежегодно производят 180 миллионов кубометров стоков — почти в 9 раз больше, чем отдельно взятое озеро Шарташ. Строительство крупного предприятия по переработке ила могло бы реально объединить муниципалитеты, расположенные в 50-километровой зоне Екатеринбурга.

"Новая технология позволяет этот ил усушивать и использовать потом в производстве цемента, удобрений и присадок к материалам для строительства дорог, — напомнил коллегам Корюков. — Если присоединить к этому процессу города в радиусе 50-70 километров от Екатеринбурга, мы бы за 2-3 года избавили огромное количество площадей от иловых накоплений". Однако, по словам представителя мэрии, для строительства такого мощного предприятия нужно согласовать генеральные планы развития этих городов.

Кроме предприятия по переработке иловых отложений, "слиянию" Екатеринбурга и прилегающих городов-спутников могут помочь еще 3 проекта: строительство микрорайона "Северная Казна" на границе с Верхней Пышмой, организация движения скоростного трамвая между Верхней Пышмой и Екатеринбургом и возведение сети "клеверных" развязок на Березовском тракте. По мнению Корюкова, последний проект ускорит передвижение транзитных потоков между Березовским и Екатеринбургом. Но для достижения нужного эффекта следует организовать на этом направлении автобусное сообщение по выделенной полосе, считает он.



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